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羅大佑近日接受廣播節目專訪，聊到蔡英文、陳菊等人沒有生小孩，因此不會為下一代的人著想，接著還痛批民進黨政府，並且提到美麗島事件、林宅血案「不是蔣經國做的」，認為是美國暗中搞鬼，然而他當年就是林宅血案的目擊者，1980年他還是住院醫生時期，一次在急診室值班時，目睹唯一倖存者林奐均的急救過程，讓他身心受創一年都無法平復心情。林宅血案發生於1980年2月28日，當時的羅大佑正在仁愛醫院外科急診室值班，事發當天，他目睹了年僅9歲、唯一倖存者林奐均被送到醫院搶救的過程，現場狀況之危急，讓他身心靈受創。不僅如此，他過去跟前文化部長龍應台對談時，也曾提到林宅血案發生當天的醫院狀況，透露自己事後過了1年多都沒有平復，認為專門挑沒有抵抗能力的人下手，完全不是一個人可以做出來的事。然而，羅大佑近日卻在節目《飛碟早餐》，主張林宅血案兇手不是國民黨，也不是蔣經國所為，認為是美國所安排的職業殺手所為，認為是當年國際情勢緊張，才暗中為之。不僅如此，羅大佑還批評蔡英文、蕭美琴、陳菊等人沒有子女，因此不會為下一代著想，遭蔡英文回應會用盡全力守護台灣每個孩子，讓現在講究性別平權的台灣網友超不爽，在網路掀起謾罵羅大佑的風潮。