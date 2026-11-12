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▲優必達（Ubitus）以實物方式捐贈 GPU 伺服器乙台予中央大學資訊工程學系。（圖／翻攝畫面）

全球雲端串流與人工智慧技術廠商優必達（Ubitus）今(12) 日舉行「AI 伺服器捐贈儀式」，以實物方式捐贈 GPU 伺服器乙台予中央大學資訊工程學系。設備將由蔡宗翰教授主持的智慧型資訊檢索實驗室（IISR）運用，支援華語文的教育科技、大型語言模型評測與台語的語言技術等研究。優必達指出，與國際大型科技公司相比，國內學術單位在模型訓練與評測上長期受限於算力，許多研究只能以小規模、低頻率的方式進行，難以完整驗證成果。此次捐贈將業界的算力基礎設施直接投入學術研究現場，是產學資源整合的具體實踐。期望結合產業端的算力資源與學術端的研究需求，支持研究團隊進行技術探索與創新實驗，也讓學生有更多機會接觸 AI 運算技術，為台灣主權 AI 發展與人才培育注入動能。優必達長期深耕 GPU 虛擬化、雲端運算與 AI 算力基礎設施，並將核心技術延伸至大型語言模型與生成式 AI 應用。過去亦曾攜手國立臺南大學等合作夥伴，結合 TAIDE（可信任人工智慧對話引擎）大型語言模型與 AI 虛擬人技術，推出「台英慧」台英語共學虛擬人，推動在地語言教育與文化傳承。中央大學資工系教授蔡宗翰指出，生成式 AI 研究高度仰賴算力，從模型訓練到反覆測試，都需要大量運算資源。國內學術單位受限於設備，往往只能進行小規模實驗。此次企業挹注資源，將有助於突破研究瓶頸，加速技術驗證與應用。其中一項重要研究是 AI 輔助華語教學，團隊以臺灣華語文能力基準（TBCL）為架構，開發能依學習者程度自動生成分級教材與測驗的 AI 技術。最大挑戰不在於讓 AI 寫出通順文章，而是讓模型理解哪些字詞超出學生程度，必須經過反覆訓練與修正，才能提升教材的適切性。此外，團隊正建立涵蓋台灣在地知識與語言情境的大型語言模型評測資料集，系統性比較不同 AI 模型的表現，作為國內自主語言模型發展的重要參考。另一項研究則聚焦臺語語音辨識、語音合成及多模態應用，透過國際合作建立不同書寫系統的評測基準，為本土語言數位保存開拓新契機。優必達執行長郭榮昌表示：「主權 AI 的發展不僅需要算力基礎設施，更需要在地語言技術與人才的長期投入。優必達期望透過此次 GPU 伺服器捐贈，支持中央大學華語、台語 AI 研究，持續深化產學合作，共同推動台灣自主 AI 技術創新與人才培育。」展望未來，優必達將持續發揮 AI 算力基礎設施與生成式 AI 技術優勢，結合學術研究能量與產業應用經驗，支持在地 AI 技術發展與人才培育，為台灣建構自主、具在地特色的 AI 創新生態系貢獻力量。