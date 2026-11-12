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君悅排骨創立38年！仁愛總店因租約到期熄燈

▲君悅排骨厚切排骨炸至金黃酥脆，搭配酸菜、小黃瓜與白飯，是不少顧客熟悉的經典滋味。（圖／GoogleMaps）

房東寶來發收回店面！未來規劃自行經營

位處北市精華地段！周邊商圈條件受關注

台北老字號排骨飯名店「君悅排骨」傳出歇業消息，位於台北市仁愛路四段的仁愛總店確定結束營業。店門口已張貼公告，寫明「租約到期，結束營業，屋主收回自用」，消息曝光後令不少熟客感到錯愕。這家陪伴台北饕客多年的排骨飯名店，經營38年後將從熟悉的街角退場。創立於1988年的君悅排骨，仁愛總店位於台北市仁愛路四段、鄰近國父紀念館商圈，過去是不少上班族及在地居民的用餐選擇，品牌曾在雙北拓展至11家分店。如今店家已張貼歇業公告，Google Maps也標示為永久歇業。厚切排骨炸至金黃酥脆，搭配酸菜、小黃瓜與白飯，是不少顧客熟悉的經典滋味。總店結束營業的消息傳出後，也讓許多老顧客感到不捨。據《三立新聞網》報導，仁愛總店店面屋主為擁有60年歷史的食品業者「寶來發」，2021年透過買賣取得房屋。店面約41坪，租金估計每月約8萬至10萬元。此次租約到期後，房東決定收回自用，未來規劃自行經營餐飲事業，因此君悅排骨仁愛總店並非已知因經營不善而歇業。房仲業者指出，該店面位於仁愛路四段與光復南路交叉口，周邊屬於台北市高級住宅區，鄰近國父紀念館站，附近住宅與辦公大樓林立，除了在地住戶，也有不少上班族客群。業者認為，若以自有店面經營，沒有租金支出壓力，未來販售單價較高的點心或節慶食品，也具備一定市場條件。君悅排骨撤出後，這處店面將由房東接手，未來營業型態仍有待後續公布。另一方面，台北老字號「周胖子餃子館」近期也傳出多家分店歇業，大直店、龍江店已陸續收攤，西湖店則預計營業至11月底。台北街頭又一家陪伴老顧客多年的餐飲店即將告別，也讓不少饕客感嘆，熟悉的老味道正逐漸消失。