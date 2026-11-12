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▲曹文娟的「靠山~玉山仰望」畫作，用台灣人心中的護國神山詮釋默默扶持相挺的力量。（圖／曹文娟提供）

▲作品「笑看古今」裡睥睨遊客的吳哥窟微笑，是曹文娟旅行中的深刻印記。（圖／曹文娟提供）

從日月潭、火炎山到南美洲伊瓜蘇瀑布，退休教師曹文娟一路以水墨記錄旅途，也把家人陪伴與日常抄經的體會化為畫作。她的第三次個展「四時皆美」11月13日至12月13日在台中市葫蘆墩文化中心一樓展廳展出，14日下午2時30分舉行開幕式。曹文娟從台中市黎明國小退休後才開始學畫，跟隨老師袁之靜從一筆一畫練起，至今9年半。她退休後曾擔任國立自然科學博物館推廣偏鄉海洋教育的「鯊魚老師」，也與警廣台中台鄭晴共同製播《小太陽的天空》，獲第51屆廣播金鐘獎少年節目獎與少年節目主持人獎。她說，水墨讓她找到一件可以做一輩子的事。這次展覽以「行旅」與「信仰」為主題。曹文娟首次出國寫生遠赴伊瓜蘇瀑布，返台後花了6年才完成《活水～伊瓜蘇瀑布》，以奔流不息的瀑布象徵生命向前的動力。《冰川靜境》記下她與姊姊同遊洛磯山脈時感受到的冷與靜，《奇蹟～紫氣東來》則源於深秋在花東金針山遇見紫斑蝶群飛的經驗，花了5個月完成。曹文娟說，「信仰」也包括每個人心裡長久持守的信念。她在《陪伴》中畫下海浪裡攜手的兩道剪影，感謝一路相伴的家人與曾伸出援手的人。《靠山～玉山仰望》以玉山象徵默默扶持的力量，《信仰～金剛經全文》則收錄她5年來日日抄經、安頓身心的體會。曹文娟2022年在故鄉彰化員林舉辦首次個展，2024年到嘉義市文化局展出，今年來到約25年前曾領取台中縣文學獎的葫蘆墩文化中心。她說，回望一路遇見的人與事，連挫折也成為滋養創作的養分，這是她將展覽取名為「四時皆美」的原因。