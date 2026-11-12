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出自名門慶應義塾大學 第2指名加入軟銀

近年受到傷勢困擾 本季正式破繭而出

正木智也小檔案：

亞冠賽台日大戰點燃戰火，日本隊第一棒正木智也首局首打席就開轟，第2打席又打出直擊東京巨蛋屋頂的超大號陽春砲，他賽前受訪時，才說不想被中華隊警戒跟調查，結果開賽馬上扮演核彈頭，對中華隊扛出雙響炮。實際上，這位27歲強打畢業於名門慶應義塾大學，但進入日職前幾年都因傷勢表現不如預期，直到今年大爆發，單季扛出28轟，還獲選為日本大賽MVP，如今更用雙響砲，成為中華隊永遠的痛。出生於1999年11月5日的正木智也，學生時期便展現過人打擊天賦。高中就讀名門慶應義塾高等學校，高三夏天在神奈川縣大會轟出打破大會紀錄的單屆5發全壘打，進入慶應義塾大學後，成為東京六大學棒球聯盟的代表性重砲，大學生涯共擊出12發全壘打，並在大四這年，助隊奪下全日本大學棒球錦標賽冠軍，個人獲選大會MVP。靠著大學最後一年好表現，正木智也2021年底以第二指名加盟強權福岡軟銀鷹，被視為未來中心打線重要接班人選，2022新人年他就在二軍展現長打潛力。獲得生一軍機會還打出首轟。2023年開始，原先是正木智也逐漸站穩一軍的時候，結果他先後遭遇腿傷、肩傷，在一軍僅剩15場出賽，隔年復出80場、打擊率2成70、7轟，逐漸兌現期待，但2025年，4月面對西武獅時，就因為揮棒時造成肩膀脫臼，後續開刀球季直接報銷。正木智也從入隊後，就在兩個關鍵時間點受傷導致錯過球季，但生涯第5年、也就是今年球季，終於健康出賽，首度出賽破100場，打擊率2成74、28轟與59分打點，更在2026年日本大賽榮獲系列賽MVP，以外卡身分參加亞冠賽，早早被主帥井口資仁欽點成為開路先鋒，結果首戰就隊中華隊扛出雙響砲。出生日期：1999年11月5日出生地點：東京身高體重：182公分、88公斤投打習慣：右投右打守備位置：外野手（偶爾兼任一壘手）選秀順位：2021年日職選秀會福岡軟銀鷹第2指名球衣背號：31本季成績：打擊率2成74、28轟、59分打點、112安打、60次保送