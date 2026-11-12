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輝達執行長黃仁勳捲入與疑似中國女間諜、新加坡企業Megaspeed高層女主管黃樂（Alice Huang）爆發婚外情，由於涉及國安問題以及晶片走私轉運，遭到輝達與美國政府調查。稍早Megaspeed董事長也首度回應外媒關於此次事件的相關問題。根據路透報導，傳出前高層黃樂與黃仁勳有染的消息後，總部位於新加坡的雲端運算公司Megaspeed 也被捲入了圍繞著黃仁勳的這場風波之中。該公司因涉嫌協助北京取得受出口管制的輝達（Nvidia）高階人工智慧（AI）晶片，正面臨美方審查。週四（當地時間），該公司在官網發表聲明表示，公司「極為重視」其在美國出口管制法規下所負有的義務。董事長兼執行長陳永邦（James Tan Yong Pong）在聲明中指出，公司致力於以具建設性且透明的方式與美國政府合作。陳永邦進一步表示，Megaspeed 一直配合美國商務部工業暨安全局（BIS）的檢查，並隨時準備好與其他任何相關美國政府機構合作。此外，Megaspeed也已聘請一家美國律師事務所，對其圖形處理器（GPU）進行「全面盤點」，並獨立核查其出口管制合規情況。