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▲2026亞冠賽中華隊左投林子崴面對日本隊主投4.2局失3分。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（12）日點燃戰火，中華隊首戰遭遇地主日本武士隊，先發投手林子崴首局遭到日本隊開路先鋒正木智也狙擊失分，3局上又被正木智也擊出陽春砲；中華隊打線受限於日本隊先發投手金丸夢斗的壓制，前5局僅敲出1安，以0：3落後。中華隊此役推出樂天桃猿左投林子崴先發，開賽就遭到日本隊打線狙擊，在球數領先的情況下，被開路先鋒正木智也擊出「首局首打席全壘打」，隨後宗山壘擊出中外野深遠二壘安打，西川史礁補上左外野安打送回宗山壘，日本隊取得2：0領先。林子崴後續回穩，讓山口航輝擊出雙殺打，再讓渡部聖彌飛球出局，取得首局第3個出局數。2局上林子崴賞給日本隊3上3下，但3局上又遇到危機，一出局後二度碰上正木智也，在滿球數的情況下又被擊出左外野陽春砲，日本隊將比分改寫成3：0，雖然林子崴被宗山壘敲出二壘安打，但連續解決西川史礁、山口航輝，讓日本隊留下殘壘。日本隊先發投手金丸夢斗首局賞給中華隊3上3下，2局下兩出局後被馬傑森擊出安打，但在滿球數的情況下解決林泓弦，讓中華隊留下殘壘，3局下、4局下又讓中華隊3上3下。林子崴在4局上投出此役第2次3上3下，5局上連續解決2名打者後保送正木智也，林子崴完成此役投球任務，由高偉強登板「拆彈」，成功讓宗山壘擊出飛球出局，讓日本隊留下殘壘。5局下林泓弦在兩出局後從金丸夢斗手中選到保送，但宋嘉翔遭到三振，中華隊前5局以0：3落後。