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面對詐騙手法持續翻新，富邦人壽進一步擴大與檢察機關的合作層次，於11月12日與台灣高等檢察署舉辦「攜手反詐，共築防線」反詐騙合作意向書簽署儀式。這次合作在既有防詐教育推廣基礎上，進一步深化至反詐騙、洗錢防制、情資交流及高風險案件辨識與攔阻機制，使富邦人壽成為國內首家與檢察機關建立反詐情資交流及高風險案件辨識、攔阻合作機制的壽險業者。這次簽署儀式由富邦人壽董事長林福星與台灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署「反詐騙合作意向書」，並由富邦金控董事長蔡明興及法務部部長鄭銘謙擔任見證人，金管會保險局壽險監理組長陳俐君及富邦人壽總經理陳世岳與法遵長葉碧娟陪同出席見證。富邦人壽董事長林福星表示，金融機構是守護客戶財產的第一道防線，這次合作將結合台灣高等檢察署的反詐專業與富邦人壽服務網絡，強化詐欺犯罪預防及攔阻機制，建立快速通報及協作管道，銜接後續調查與偵辦，進一步提升金融防詐韌性，共同守護客戶財產安全。富邦人壽過往已透過與檢警合作辦理教育訓練及防詐宣導，持續提升同仁與民眾的識詐能力。這次合作則進一步由觀念宣導延伸至實務聯防，雙方將交流詐欺態樣、風險資訊、常見手法及實務案例，並共享教育訓練資源，建立高風險案件辨識、即時通報及協作機制。透過檢察實務與壽險服務經驗的交流，第一線同仁可更快掌握新型詐騙特徵；發現異常訊號時，也能依個案情況主動關懷、提醒客戶查證，並透過通報及協作機制採取適當應對。富邦人壽將防詐融入客戶服務，除串接警政署165反詐騙系統，也透過臨櫃及電訪關懷，協助第一線同仁掌握異常交易訊號、確認客戶真實意願；同時提供「指定聯絡人」服務，當保戶辦理解約、部分提領或保單借款等涉及資金變動的重要事項時，可依約定通知信任的家人，多一層關懷與確認，降低詐騙風險。在社會面，富邦人壽結合政府與在地業務團隊擴大識詐教育，透過「友善好鄰居」活動串聯全台服務據點及志工走進社區，為高齡族群規劃AI識詐及金融防詐課程；將防詐教育帶入校園，與國防部推動「詐欺防制教育宣導巡迴列車」，深入金門、馬祖及澎湖等離島軍營，將金融專業轉化為民眾可理解、可運用的防詐知識，擴大社會識詐防護網。富邦人壽強調，未來也將持續在遵循相關法令規範、兼顧個人資料保護及資訊安全的前提下，深化與台灣高等檢察署的合作，並因應詐欺犯罪趨勢及保險實務需求，持續精進各項反詐措施及洗錢防制，共同提升識詐、防詐及阻詐效能，攜手守護民眾財產安全與社會信任，發揮金融業正向影響力。