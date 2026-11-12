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資深音樂人羅大佑日前批評蔡英文、蕭美琴等人，認為她們沒有子女所以不會為下一代人著想，引發軒然大波。羅大佑跟前妻李烈交往12年，當初他為了拼事業堅持不要小孩，沒想到40歲結婚後才反悔；離婚後他娶了小他13歲的李伊琳，透過人工生殖的方式58歲才高齡當爸。羅大佑與李烈從30歲相戀，長跑12年於1999年結婚，想不到婚姻維持不到2年他們就離婚了，也沒有留下小孩，但其實兩人交往初期，李烈是想要小孩的，但羅大佑當時用想拼事業、不喜歡小孩的原因回絕了，李烈也配合他的想法放棄生。沒想到兩人結婚後，羅大佑才反悔說想要小孩，但李烈早就過了適合生育的年紀了，因此兩人協議離婚。2010年，56歲的羅大佑二婚小他13歲的李伊琳，兩人透過人工受孕，在2012年迎來女兒，當時的羅大佑已經58歲高齡當爸，成為人父後，他還曾高興地說，自己這幾年笑的次數，甚至超過前58年加起來的總和。原本堅持不要小孩，結婚後才反悔的羅大佑，如今卻公開批評女性不婚不育，讓許多網友痛批他的說法超雙標，且願不願意生小孩本來就是個人選擇，不應該成為評斷一個人有沒有關心社會的標準。