我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接連捲入外遇風暴，輝達董事會美國時間週三晚上召開會議，商討深陷醜聞風暴的黃仁勳的去留。目前仍未得知輝達董事會的決定，對此，《BBC》分析理想狀況下，輝達董事會應希望在美國時間週四早上開盤（台灣時間12日晚上10時半）前公布結果，換言之，最新消息或許很快出爐，《BBC》報導也分析了3種可能劇本。董事會的第一個選項是選擇讓黃仁勳繼續掌舵，並期盼公司能安然度過這場政治與公關海嘯。從歷史經驗來看，輝達過去曾多次在更嚴峻的困境中死裡逃生，且黃仁勳在矽谷科技圈仍握有深厚的人脈與支持。據悉，另有一家美國大型科技公司的兩名高階主管昨日私下受訪時，便對黃仁勳的前景顯得相當老神在在，普遍預期他仍會保住執行長大位。第二種可能是董事會決定斷尾求生，正式解除黃仁勳的職務，並立即指派一名臨時執行長穩定軍心，同時著手擬定長期的接班計畫。目前市場上已傳出多名潛在人選，包括長年與黃仁勳並肩出席財報電話會議的輝達現任財務長克雷斯（Colette Kress），以及英國晶片設計大廠安謀（Arm）現任執行長哈斯（Rene Haas）等。無論最終由誰出線，新任掌門人都必須在接任第一天就展現出強勢的領導手腕，才能安撫市場不安情緒。第三種情境則是黃仁勳選擇主動遞出辭呈。然而，這對輝達而言未必是好事，一旦恢復自由身，黃仁勳極可能瞬間轉變為這家由他親手締造的企業最令人生畏的競爭對手，特別是他若決定轉投其他科技巨頭陣營。事實上，馬斯克（Elon Musk）便已公開向他招手，直言若能與黃仁勳在SpaceX共事，將會是「莫大的榮幸」。