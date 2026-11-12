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▲ 台南市長黃偉哲致贈烏魚子禮盒給日本山形市長佐藤孝弘。（圖／南市府提供）

日本山形市長佐藤孝弘於今（12）日率領包含山形市議會副議長菊地健太郎、台南市榮譽市民議員長谷川幸司、山形縣日華親善協會長後藤完司等成員的「山形市民訪問團」ㄧ行43員拜會市長黃偉哲，力挺台南觀光。黃偉哲也與佐藤孝弘共同展望兩市未來合作發展方向。黃偉哲表示，台南市與山形市自2017年締結為友誼市以來，雙方互動相當頻繁，在教育、體育與文化等領域的合作逐年深化。黃偉哲也特別感謝佐藤孝弘市長年年親自帶領山形市民朋友前來，走訪台南的名勝古蹟並享用在地美食，以實際行動促進台南觀光發展，展現兩市如同家人般緊密的夥伴關係。黃偉哲強調，將持續擴大青少年教育與體育交流，深耕世代間的友誼傳承，並拓展觀光、物產等合作機會，攜手讓兩市友好關係永續發展。山形市佐藤孝弘首先感謝黃偉哲今年6月致贈愛文芒果給山形學童品嚐，其實兩市除了農業以外，也開啟了學校、棒球、馬拉松等各種交流，而這次特地率市民團來台，就是希望能透過雙方市民面對面互動，讓山形市民更認識台南，進而更堅定雙方友情，希望未來發揮兩市特色優勢，開啟多元合作與交流。山形市為日本山形縣廳所在，擁有藏王溫泉等觀光資源，並以日本東北四大祭典之一「花笠祭」聞名，其著名景點「山寺芭蕉紀念館」為友誼市景點互惠計畫的合作景點之一，提供台南市民免費入館優惠。山形市此次安排市民團參訪奇美博物館、赤崁樓、林百貨、神農街等熱門景點，期讓來訪的山形市民朋友深刻感受台南魅力。