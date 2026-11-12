我是廣告 請繼續往下閱讀

「華語音樂教父」羅大佑近日點名蔡英文、蕭美琴等政要「沒有子女，不會為下一代想太多」，言論挨轟有歧視之嫌，連帶他的多首經典歌曲也被翻出來討論，其中〈亞細亞的孤兒〉帶有濃厚政治色彩，背後隱喻台灣當年身陷國際外交孤立與歷史殖民背景下的無奈處境，也因為在戒嚴時期發表，送審時將歌詞偽裝成以東南亞難民為描繪對象，才得以過關。羅大佑譜寫的〈亞細亞的孤兒〉歌詞表面上是為中南半島難民發聲，但真正的意象與內涵是在講述台灣於歷史與國際局勢中「無以為家、遭人遺棄」的悲劇與認同困境，羅大佑也曾經表示，這首歌其實是影射當年中美斷交等事件中，台灣在國際外交孤立無援、被強權擺布的處境。〈亞細亞的孤兒〉收錄在羅大佑1983年發行的《未來的主人翁》專輯中，由於當時台灣尚未解嚴，羅大佑當初和製作團隊擔心歌詞碰觸白色恐怖或影射台灣中美斷交後的恐慌處境，會遭到新聞局封殺、列為禁歌，於是刻意在歌名加上副標題「紅色的夢魘，致中南半島難民」。後來，〈亞細亞的孤兒〉透過將歌詞包裝成是描寫共產政權下、越南等中南半島國家逃難潮與難民的苦難，這首歌才得以偽裝的方式通過當時嚴苛的歌曲審查，另外，該曲之後也被選為1990年反共、滇緬孤軍題材電影《異域》的片尾曲。