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▲黃仁勳與黃樂婚外情事件爆發後，更多雙方合影在社群流出。（圖／翻攝自X）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的婚外情風波再爆驚人內幕！美國《華爾街日報》11日報導，疑似中國情報資產的黃樂（Alice Huang），看來是由丈夫康偉親自介紹給黃仁勳認識的。康偉疑似默許妻子與黃仁勳的親密關係長達兩年，甚至會拿這件事和商業夥伴開玩笑，稱黃樂是黃仁勳的「私人助理」。這名51歲的上海金融家今年稍早因涉嫌操縱股價遭上海公安拘留，目前據報已經獲釋。《華爾街日報》引述認識康偉、黃樂夫婦的消息人士說法指出，黃仁勳是先結識康偉，兩人已經認識長達10年。美國科技媒體《The Information》也報導，康偉早在2010年代就認識黃仁勳，並把黃樂介紹給他。消息人士表示，康偉2010年創辦「上海和熙」投資公司，投資了一連串科技企業，其中包括遊戲公司，因此有機會結識當時同樣以遊戲顯示晶片（GPU）起家的黃仁勳。報導指出，在長達兩年的時間裡，康偉似乎默許妻子與黃仁勳的婚外情，還會公開談論兩人的親密互動，有時甚至半開玩笑地告訴商業夥伴，黃樂是黃仁勳的「私人助理」。《華爾街日報》形容，這對夫妻長期利用人脈拓展事業版圖，從電玩、藥廠併購一路做到雲端運算，過去也曾遊走在監管紅線邊緣，而輝達AI晶片正是他們最新的目標。如今兩人正面臨多項調查。根據陸媒《財新》和《華爾街日報》報導，這對夫妻的事業發展大致如下：：《財新》報導，黃樂與康偉是在中信證券工作時認識的。：康偉創辦上海和熙投資。他年僅32歲就擔任中海基金總經理，在中國金融圈曾風光一時。：黃樂加入上海和熙，成為核心股東與高管，公司登記資料顯示，2016年她已是與康偉共同經營的合夥人。：兩人把經營重心轉向雲端運算，看準AI資料中心熱潮。：收購一家遊戲公司的新加坡部門，同年3月改名為Megaspeed，由黃樂出任管理人。據企業登記資料，Megaspeed的資產從2023年的3300萬美元，暴增到2024年的30億美元（約新台幣960億元）。知情人士透露，Megaspeed把採購的一部分輝達晶片伺服器運往中國，其中包括上海雲端運算業者「世紀利通」（Century Litong）。這家公司隸屬於一家與康偉有業務往來的上海上市公司。而當時美國已經禁止輝達先進晶片出口到中國。《The Information》先前也報導，黃樂相關公司自2023年以來，疑似協助約24萬顆、價值至少75億美元（約新台幣2400億元）的輝達晶片流入中國。此外，潛在投資人向《華爾街日報》透露，2024年底到2025年6月期間，這對夫妻推銷了數個資料中心項目，包括兩個在東南亞、一個在上海，聲稱投資人可望在3年內獲得3倍回報，並表示有信心把輝達晶片帶進中國。至於康偉人在哪裡？說法前後有所不同：🔸《財新》（10日）《華爾街日報》（11日）：報導康偉今年稍早因操縱股價罪名在上海遭到拘留，但近期已經獲釋，還在朋友圈分享了一張自己在美國史丹佛大學的照片。由於《華爾街日報》的報導時間較新，康偉目前很可能已經獲釋，但他現在人在中國還是海外、案件是否已經結案，都沒有媒體證實。彭博社則報導，黃樂目前定居北京，中國安全官員知情。外界最關心的問題是：這對夫妻是不是有計畫地接近黃仁勳？從目前的報導來看，《華爾街日報》描述的是康偉「默許」外遇並拿來開玩笑，以及兩人長期利用人脈拓展事業。但，美國情報機構懷疑黃樂是中國情報資產的說法，也還沒有公開起訴或證據。Megaspeed則否認相關指控，表示「沒有任何證據顯示有晶片非法轉移的違規情事」。黃樂和康偉都沒有公開回應。中國外交部則一再否認，稱「中國間諜」的說法是「捕風捉影、污蔑抹黑」。