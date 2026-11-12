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何志偉挺温世政「雞尾酒療法」解20年垃圾難題

賴清德11月已赴南投逾5次！温世政：選情像倒吃甘蔗

民進黨南投縣長候選人温世政今（12）日合體南投市長候選人沈夙崢一起車掃，總統府副秘書長何志偉也特別南下陪同，並預告總統賴清德將在13日、20日赴南投助選。由於南投日夜溫差大，何志偉前一天陪掃街有些流鼻水，但手邊苦無衛生紙，最後温世政從口袋掏出幾張擦過嘴的衛生紙出來給他，讓何志偉笑說「比穿同一條內褲感情還好。」何志偉表示，賴總統相當重視南投，因此他當前導、提前到名間鄉助講。其中，他特別提到焚化爐，並拿台北北投的案例說，垃圾車的進出、廚餘晾乾過程中，產生異味及焚燒後帶來的問題，像是「空氣中的PM2.5甚至更小的粒子會不會對身體、孩子造成影響」、「不要以為吃的東西燒掉就不會有戴奧辛」、「一支焚化爐的影響是生生世世」。何志偉強調，即便有回饋金，但都不能忽視焚燒垃圾可能對下一代產生長遠影響。而温世政提出的「雞尾酒療法」經過精密務實的計算，透過源頭減量、資源回收及廚餘資源化等措施並行，能取代興建焚化爐，徹底解決困擾南投20年的垃圾難題，讓台灣著名的茶鄉無須興建焚化爐。賴清德明（13）日將再赴南投，温世政說，光是11月，賴總統已經南下5至6次，接下來還有三次。其中20日當天，台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧會一起到南投替選情加溫。現在的選情狀況「就像倒吃甘蔗」。最後，何志偉自曝和温世政感情非常好，因為溫差問題，他不斷流鼻水，加上覺得嘴巴鹹鹹的，想找衛生紙，但手邊卻沒有。温世政默默的從口袋中拿出「擦嘴過的衛生紙」救援，讓温笑說，有把最外面的那張剝掉啦，何志偉則回說，比穿同一條內褲感情還好，凸顯兩人的好交情。