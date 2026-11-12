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客戶質疑帳戶存款無故被轉出 華銀、北富銀最新回應

2銀行客戶指稱錢被無故轉出？金管會稱個案 與永豐銀情況不同

資金事件頻傳 金管會召開金融業資安長會議

永豐銀行新網銀系統遭駭客入侵，導致客戶帳戶存款無故被轉出，也引發民眾擔憂，近日有華南銀行及台北富邦銀行客戶在社群平台發文質疑，自己帳戶款項也被無故轉出，不過，金管會銀行局副局長張嘉魁今（12）日表示，初步了解為單一個案，而且交易均透過客戶已綁定的行動裝置及雙重認證機制執行，與永豐銀遭駭客入侵不太一樣，但仍要求2家銀行持續釐清並與客戶溝通，並依規定通報「重大偶發事件」。對此，華銀強調，該行資訊系統與行動銀行安全控管機制均運作正常，並無系統資安漏洞或安全防護疑慮。經查此交易是由客戶本人事前完成「裝置綁定認證」的實體行動裝置（手機 App）所發動，且交易過程均通過「登入密碼」及「生物辨識（或交易密碼）」雙重身分驗證無誤後始完成放行，連線IP軌跡亦與該客戶過往日常使用紀錄相符。華南銀行的行動銀行轉帳安控機制完全符合主管機關規範，絕無未經驗證即遭駭客入侵轉帳的情事。北富銀也表示，若接獲民眾反映帳戶款項遭非本人轉出，將於徵得客戶同意後，對帳戶採取暫停交易等安全控管措施。目前此案正就相關交易紀錄進行查證釐清。同時，也提醒民眾如發現帳戶有異常狀況，請立即通報銀行並報警，以利及時處理，保障自身權益。有民眾在Threads指稱銀行帳戶款項無故被轉出，其中華銀2筆10萬、北富銀2筆各1萬元，銀行局副局長張嘉魁今日也說明，目前初步了解，華銀被轉出的2筆共10萬元是同一位客戶，北富銀也是1人有2筆，2家銀行則是不同人，且有接收到客戶綁定行動裝置的轉帳指示，包括手機密碼、OTP或生物辨識雙重認證，甚至其中一個案的IP跟過去的IP是一樣的，這部分跟永豐銀行系統遭駭客入侵情況是不太一樣的。不過，張嘉魁說，金管會也會進一步了解銀行後續的處理情形，由於此事件受到關注，銀行應循程序處理，會請2家銀行依規定通報重大偶發事件，並要求銀行持續加強資安防護，也要提醒民眾及客戶不要去點擊一些來路不明的網站。對於近期資安事件頻傳，金管會今日也召開金融業資安長會議，共計有76家金融機構資安長或代理人出席，會中聚焦4大因應方向，包括對外曝險縮到最小、針對多個漏洞要能優先排序處理、董事會給予資安部分更多資源，還有審慎導入防禦式AI，「用AI對抗AI」，當駭客都在用AI時，如果不用AI，可能也會處在落後局面。