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▲南臺灣第一台！高醫導入新世代光子計數CT正式啟用。（圖／高醫提供）

▲光子計數CT不僅讓醫師看得更清楚、判讀更精準，更大幅邁向降低顯影劑與輻射劑量的「雙低」目標。（圖／高醫提供）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）今（11）日舉行「光子計數電腦斷層」（Photon-Counting CT，PCCT）啟用儀式，透過超高空間解析度與光譜影像分析能力，PCCT不僅讓醫師看得更清楚、判讀更精準，更大幅邁向降低顯影劑與輻射劑量的「雙低」目標。高醫此次投入約四億元汰舊換新電腦斷層掃描儀並導入新世代的檢查利器，其中光子計數CT更是南台灣第一台。高市府衛生局長黃志中致詞時表示，高醫率先於南臺灣導入新一代光子計數電腦斷層，不僅展現持續追求醫療卓越的決心，更讓市民在地就能享有國際先進的影像診斷技術。。財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志進一步指出，PCCT的導入不只是影像設備的升級，更是高醫持續深化精準醫療的重要一步，未來將結合跨專科、跨國際合作，人工智慧、大數據分析與臨床研究，拓展先進影像技術的應用，進一步鏈結國際，讓醫療創新真正落實於病人照護。高雄醫學大學副校長黃友利表示，PCCT的引進是串聯教學、研究與臨床的重要里程碑。面對人工智慧與數據科學的快速發展，透過先進科技的導入與實務訓練培育兼具醫學專業、科技素養及數據分析能力的新世代醫療人才是大學醫院肩負的重要使命。高醫院長王照元表示，高醫長期致力於影像醫學的創新與突破，從自行組裝全臺第一部X光機、1977年裝置全臺第一部直線加速器，到2001年啟用全球第一部臨床3T磁振造影（MRI），再到此次導入南臺灣第一台PCCT，每一項重要里程碑都展現高醫對技術創新的堅持。PCCT透過更精細的影像與更多元的光譜資訊協助醫師掌握更細微的結構，讓醫師在守護病人健康的道路上擁有更堅實的後盾。高醫指出，傳統電腦斷層主要透過閃爍晶體形成影像；PCCT則利用半導體偵測器，直接偵測X光光子並辨識其能量進一步提升空間解析度取得光譜資訊，協助醫師觀察細微的解剖結構，並透過不同能量的影像資訊，增加病灶判讀的依據。另外依照文獻指出PCCT約可減少 27% 顯影劑用量，降低約 34% 的輻射劑量，讓民眾檢查更為安心。