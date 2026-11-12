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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳深陷婚外情風暴，昔日AI掌門人光環消失殆盡。同時，美國媒體《Axios》報導指出，隨著重奪美國國會多數席次，民主黨內高層已放話將對億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的龐大商業帝國展開一連串調查，其中五角大廈與SpaceX簽署的巨額軍方合約，將成為首要檢視目標。根據《Axios》報導，目前美國政府在關鍵的軍事與太空任務項目上，已經呈現「離不開馬斯克」的依賴症，多名國會幕僚與前美國官員透露，新國會的首要調查方向之一，便是釐清美國軍方究竟是如何一步步陷入對單一企業如此「無可取代」的依賴。一名不具名的前五角大廈官員指出，「這裡頭有太多令人起疑的表象，我認為徹底查明真相符合所有人的利益」，馬斯克的政治影響力與SpaceX囊括的聯邦合約之間存在諸多值得深究之處。根據非營利組織「民主捍衛者基金」（Democracy Defenders Fund）最新發布的報告，自馬斯克於2025年5月卸下美國政府顧問職務以來，SpaceX已額外斬獲至少100億美元的新合約。其中包括兩項來自美國太空軍（Space Force）的重大標案，一項價值近23億美元，用於建構龐大的通訊衛星網絡；另一項則高達近42億美元，旨在開發太空飛彈追蹤雷達。此外，美國太空總署（NASA）也於今年9月向SpaceX授予價值9.46億美元的合約，委託其執行三次運送太空人前往國際太空站的任務。據美國企業研究所（AEI）統計，去年美國所有的軌道發射任務中，有將近94％是由SpaceX執行；而2026年截至目前為止，馬斯克旗下的火箭仍包辦了約90％的發射任務。除了對馬斯克旗下企業的依賴將受到檢視，新國會預計將聚焦馬斯克在俄烏戰爭期間限制烏克蘭使用「星鏈」（Starlink）衛星網路的決策角色，以及SpaceX取得各項聯邦合約的背後細節。一名民主黨參議院幕僚直言，「共和黨過去針對SpaceX濫用合約或在烏克蘭的作為召開過幾場聽證會？答案是零」。隨著明年1月新會期展開，負責制定國防預算政策的參議院軍事委員會，勢必會對五角大廈處理SpaceX合約的方式採取截然不同的強硬立場。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員斯沃普（Clayton Swope）表示，國防界長期以來一直擔憂軍方「把所有雞蛋都放在SpaceX這一個籃子裡」，但現實就是如今「我們已經走到這一步了」。另一位前五角大廈官員強調，軍方對馬斯克的高度依賴，恰恰正是國會必須展開調查的最有力理由，因為要確保國家安全就必須防止權力過度集中在任何單一個人或企業手中。然而，無可否認的是，SpaceX的衛星與火箭技術正是美國得以維持太空霸權的核心支柱。商業太空聯盟（Commercial Space Federation）主席卡沃薩（Dave Cavossa）坦言，SpaceX的「星鏈」與軍用版「星盾」（Starshield）擁有獨一無二的技術能力，而包括亞馬遜（Amazon）旗下「Leo」衛星計畫在內的其他競爭對手，距離正式投入營運仍有一到兩年的差距。除了技術壁壘，馬斯克在政治上依然擁有總統川普及其盟友的堅定力挺。川普在選前不久曾公開誓言，面對民主黨的審查將會全力「保護」馬斯克。不過，《福斯新聞》主持人瓦特斯（Jesse Watters）本週曾直言不諱地評論馬斯克說，「他在這個國家已經達到『動不了』的地位了嗎？傳票？國會聽證會？對他來說根本不算什麼」。