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金州勇士隊在昨日作客休士頓火箭隊的激戰中，不僅8連勝遭對手以115：108終結，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）更在首節便因右側腹部酸痛提前退場並赴醫院接受核磁共振（MRI）檢查，引發灣區球迷高度恐慌。然而，根據運動醫學專家與隨隊記者的深度分析，若柯瑞確診為最常見的腹斜肌拉傷，最樂觀情況僅需缺陣約4場比賽。考量勇士接下來4戰將面臨3支勝率超過5成的頂級強權「魔鬼賽程」，分別對上聖安東尼奧馬刺、紐奧良鵜鶘、達拉斯獨行俠和曼菲斯灰熊，讓他休養避開高強度硬仗，對勇士漫長賽季而言未必是件壞事。勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後坦言，柯瑞在首節感到腹部與側腹出現「從未體驗過的拉扯感」，在檢查結果出爐前球團對此「高度擔憂」；不過柯瑞中場休息時曾向隊友安撫表示自己「會沒事的」。針對這起傷勢，加州大學舊金山分校運動醫學專家潘迪亞（Dr. Nirav Pandya）指出，NBA球員出現腹部酸痛最常見的原因是腹斜肌拉傷，「如果確診為腹斜肌拉傷，球員通常平均只需要缺席約4場比賽，但具體時間仍取決於受損的肌群與嚴重程度。」對戰績來到8勝4負的勇士而言，若能以缺陣4場的代價換取柯瑞百分百康復，無疑是現階段最理想的劇本。攤開勇士未來一週半的賽程，堪稱名副其實的「魔鬼地獄周」，包含當地時間周五強碰聖安東尼奧馬刺隊在內，未來4場比賽中有多達3場要對決勝率逾5成的西區勁旅，之後還得迎戰波士頓塞爾提克與波特蘭拓荒者等火燙強權，直到台灣時間17日對陣紐奧良鵜鶘才算稍有喘息空間。與其讓柯瑞帶傷在魔鬼賽程中硬拚並承擔二度拉傷風險，趁此機會徹底休養、將火力留待後續搶勝，反而是極具戰略價值的止損選擇。儘管勇士目前傷兵名單已排起長龍——包含巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）因膝傷長期缺陣、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）暫時離隊、新秀理查德（Will Richard）左手拇指韌帶撕裂，加上替補後衛威廉斯（Brandon Williams，場均10.4分）也因左腿筋拉傷至少缺陣一周。但陣中精神領袖格林（Draymond Green）卻頗有信心。回顧上個賽季，勇士在柯瑞缺陣的39場比賽中僅打出慘澹的13勝26負；然而本季迄今沒有柯瑞的比賽勇士取得1勝1負，格林受訪時信心十足地表示：「這支球隊的精神面貌比去年好太多了，我們更清楚自己是誰、知道靠什麼贏球。最重要的是，我們現在擁有能持球創造進攻優勢的倫德伯格（Yaxel Lendeborg），而波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也打得越來越出色。」