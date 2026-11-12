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總統府副秘書長何志偉赴南投輔選，連兩天合體民進黨南投縣長候選人温世政、南投市長候選人沈夙崢、名間鄉長候選人陳翰立，並在名間鄉中正村舉辦政策說明座談會，現場湧入大批支持者。不過，近日溫世政提出的政見被質疑是空頭支票，他強調，像是縣府要做興建美術館、綜合大樓、太極峽谷纜車的建設都非有急迫性，因此可以重新調整資源分配，地方的自籌款就會足夠，再加上中央補助就能推動輕軌建設。南下助選的何志偉台上致詞時，也特別提到「焚化爐」議題表示，溫世政提出的多元處理垃圾方案經仔細試算，能有效解決廢棄物問題，讓名間茶鄉不用興建焚化爐。提醒鄉親別因為有回饋金，而忽略了焚化過程產生的細懸浮微粒（PM2.5）對在地的影響。同時，也肯定温世政在短時間內針對醫療、產業、交通及垃圾問題提出具體解方。名間鄉長候選人陳翰立則表示，地方積極爭取改善生活環境，但縣府卻計劃在名間鄉興建焚化爐。面對相親的憂慮，縣府沒有正面回應，還對抗議的民眾提告，呼籲選民投票日當天，一定要展現名間人的堅定意志。温世政提出多項政見遭外界抨擊是開空頭支票，並質疑經費到底哪裡來？對此，温世政強調，縣府興建美術館的費用高達40多億元、綜合大樓重建20多億，加上正在規劃中的太極峽谷纜車的10多億元，加總起來有80億。不過，這些建設都沒有急迫性，因為只要重新調整資源及分配的優先順序，地方有自籌款來搭配中央補助推動輕軌建設。