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Threads按讚圖示能自訂！3大類圖樣任挑選

▲目前Threads讚特效介面提供「表情符號」、「貼圖」及「GIF」三種選項。（圖／記者潘毅翻攝）

Threads愛心圖示怎麼換？設定步驟教學

▲Threads讚特效更換操作步驟教學。（圖／記者潘毅翻攝）

GIF也能輸入關鍵字搜尋！黃仁勳圖案也找得到

Threads互動功能又有新玩法！Threads今（12）日悄悄推出自訂愛心圖示功能，讓使用者不只能透過傳統愛心表達喜歡，還能換成自己偏好的表情符號、貼圖或GIF。《NOWNEWS》今日新聞記者實測，發文時點選編輯畫面下方的愛心圖示，就能進入選擇介面，甚至可以輸入關鍵字搜尋，連當紅人物黃仁勳相關圖案也找得到。想替貼文互動增添個人風格，只需簡單步驟即可完成設定。過去在Threads看到喜歡的貼文，按下愛心就能送上讚，今（12）日在社群上陸續有用戶發現，發文者也能替按讚互動加入自己喜歡的圖案。經記者實測，在新增貼文的編輯畫面輸入文字後，點選下方的愛心圖示，就會開啟圖案選擇介面。目前介面提供」及三種選項，使用者可以依照喜好挑選簡單的表情圖案，或是更醒目的角色貼圖與動態圖片，讓其他人按讚時多一點驚喜。目前已出現這項功能的Threads帳號，可直接在發文畫面操作，設定步驟如下：如果預設顯示的選項中沒有喜歡的圖案，也能透過搜尋功能尋找。以GIF動圖為例，在搜尋欄輸入關鍵字，就會顯示相關圖片，再點選喜歡的款式即可，不必只從首頁推薦的圖案中挑選。喜歡特定人物或角色的使用者，也可以試著輸入名稱搜尋，例如黃仁勳，記者實測後發現，在GIF輸入「huang」或是「jensen huang」就能看到，甚至連黃樂都現身，讓社群與時事的互動性大幅提升。這次Threads將原本單純的按愛心，如今也能換成更有個人特色的圖案，替貼文增添新鮮感。