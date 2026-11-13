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08:00 暴龍 VS 76人｜三巨頭手感冷 76人主場拚反彈

▲76人四巨頭磨合成形，詹姆斯、馬克西、布朗與恩比德在關鍵時刻分工清晰。（圖／路透／達志影像）

08:00 活塞 VS 巫師｜AD狂轟44分難敵團隊火力

09:00 獨行俠 VS 灰狼｜弗拉格挑戰戈貝爾禁區大閘

▲達拉斯獨行俠2025年狀元弗拉格（Cooper Flagg）今年再度進化，現任評論員特納（Evan Turner）就認為，弗拉格球場成熟度與全面性，已經超越「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。（圖／美聯社／達志影像）

10:00 黃蜂 VS 太陽｜攻強守弱對決傷兵潮

NBA明日賽程（2026年11月13日）

台灣時間 客隊 主隊 盤口讓分／大小分預測 賽前焦點看點 08:00 底特律活塞 華盛頓巫師 活塞-9.5（220.5） 戴維斯領軍主場迎戰東區前三強權活塞 08:00 多倫多暴龍 費城76人 待定（76人主場受看好） 76人雙星出賽成疑，面對傷兵滿營的暴龍 09:00 達拉斯獨行俠 明尼蘇達灰狼 灰狼-4.5（225.5） 4連勝灰狼在愛德華茲缺陣下主場迎戰獨行俠 10:00 夏洛特黃蜂 鳳凰城太陽 太陽-6.5（212.5） 太陽主場迎戰缺少主將米勒的黃蜂力拚連勝

2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

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美國職籃（NBA）台灣時間明（13）日共安排4場例行賽。東區豪門費城76人隊將迎戰傷兵滿營的多倫多暴龍隊，力求避免連敗的低潮。不過詹姆斯（LeBron James）、恩比德（Joel Embiid）皆被列在出戰成疑的傷兵名單中，儘管如此《ESPN》還是給出高達71.8%的勝率。另一方面，西區兩支連勝勁旅明尼蘇達灰狼與達拉斯獨行俠則將正面對決，上演矛與盾的頂尖較量。目前以9勝3敗高居東區前段班的76人，上一場對決塞爾提克卻以101：123慘敗。在那一戰中，宇宙76人的陣容集體熄火，詹姆斯（LeBron James）12投僅4中、恩比德（Joel Embiid）9投2中、布朗（Jaylen Brown）也只有9投4中，不難看出星度破表的陣容在化學反應上仍需時間磨合。此外，恩比德與詹姆斯目前皆非百分之百健康狀態，明日出戰成疑。所幸對手暴龍近期苦吞2連敗，且雷納德（Kawhi Leonard）與巴恩斯（Scottie Barnes）雙雙因傷缺陣，76人在主場擁有極高勝算避免連敗。賽前ESPN預測本場比賽，76人勝率高達71.8%，暴龍勝率只有28.2%。底特律活塞目前以7勝3敗緊追東區龍頭集團，上一場才以122：111擊敗華盛頓巫師。該戰活塞展現極致的團隊籃球，全隊送出31次助攻、5人得分上雙，除了主控康寧漢（Cade Cunningham）外，詹金斯（Daniss Jenkins）也貢獻8次助攻分擔組織重任。反觀巫師雖有戴維斯（Anthony Davis）狂轟44分、13籃板的怪物數據，但替補群合計僅拿10分成為致命傷。明日巫師將面臨「背靠背」體能考驗，在主場尋求復仇難度不小。8勝3敗的明尼蘇達灰狼近期豪取4連勝，即便一哥愛德華茲（Anthony Edwards）缺陣，球隊依然靠著鮑爾（Lonzo Ball）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與多桑姆（Ayo Dosunmu）扛起進攻大旗；其中多桑姆近5戰有4場得分破20，場均貢獻18.1分、4.9籃板、4助攻表現亮眼，搭配內線大閘戈貝爾（Rudy Gobert）的高品質掩護與護框，整體體型與衝擊力極具威脅。7勝4敗的達拉斯獨行俠同樣處於3連勝階段，狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）場均繳出25.9分、6.9籃板、6.9助攻的全能數據穩居第一核心，搭配厄文（Kyrie Irving）場均22.9分完美輔助。面對戈貝爾鎮守的禁區，獨行俠明日勢必得仰賴外線火力，但球隊本季僅34.4%的三分命中率將是一大隱憂。4勝6敗的鳳凰城太陽本季呈現極端的「攻強守弱」球風，119.3的防守效率僅排在聯盟倒數第4，進攻端高度依賴防守反擊以及布克（Devin Booker）、布魯克斯（Dillon Brooks）、格林（Jalen Green）的個人單打。對手夏洛特黃蜂近期則深陷嚴重傷病潮，包括米勒（Brandon Miller）、施羅德（Dennis Schröder）與迪亞巴特（Moussa Diabaté）皆因傷缺陣，太陽有望趁勢在主場搶下關鍵勝利。