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明天各地多雲到晴！東半部、恆春有零星雨

週六華南雲雨區東移！下半天西半部、東北部轉雨

▲中央氣象署公布未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週日東北季風稍增強！北部、東半部仍有局部雨

▲中央氣象署公布未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週末天氣變化大！外出記得帶雨具

週末天氣將出現變化！中央氣象署提醒，明（13）日各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，週六（14日）華南雲雨區東移，上午起雲量逐漸增加，下半天西半部及東北部降雨機率提高，局部地區可能出現較大雨勢，伴隨瞬間大雨、強風。週日（15日）東北季風稍增強，中南部降雨趨緩，北部及東半部仍有局部短暫雨，天氣也會稍微轉涼。週五（13日）各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部及恆春半島等地有零星短暫雨。週六受到華南雲雨區東移影響，上午大多為多雲天氣，花東地區有局部降雨；下午起西半部及東北部雲量逐漸增加，局部地區可能出現短暫陣雨，整體天氣轉趨不穩定。氣象署提醒，若對流發展旺盛，部分地區可能伴隨瞬間大雨及強陣風，民眾應留意最新天氣預報、特報與即時訊息。降雨時氣溫也會下降，體感較為濕涼，外出最好攜帶雨具並適時增添衣物。週日東北季風稍微增強，中南部以多雲到晴為主，降雨情況趨緩；北部及東半部仍有局部短暫雨，北部與東半部天氣稍涼。各地低溫約19至23度，高溫約22至31度。沿海空曠地區及離島容易出現較強陣風，安排戶外、沿海及高山活動的民眾，應留意天氣變化與自身安全。整體而言，週五天氣相對穩定、白天偏暖，週六下半天起降雨機率提高，週日則受到東北季風影響，北部及東半部較為濕涼。民眾週末若有戶外活動安排，建議事先留意天氣預報，並準備雨具、適時增添衣物。