女星王晴演過《世間情》、《甘味人生》、《炮仔聲》等連續劇，近期在《豆腐媽媽》飾演富家千金「王有美」，五官姣好、身材火辣的她，有「本土劇林志玲」、「曾莞婷接班人」等美名。王晴今（12）日透露回母校金湖國小領取傑出校友獎，而她的本名「黃于鄉」也意外曝光，讓網友大呼：「本名好特別，不會有人跟你一樣的名字！」
回母校領傑出校友獎 王晴本名意外曝光
王晴是金門人，近日她特地回到母校金門縣金湖國小領取傑出校友獎，曝光的照片，王晴盛裝打扮，拿著花束在校園內留影，還秀出校方頒發的獎牌、紀念馬克杯，上頭印有她的本名「黃于鄉」，相當詩意。
感謝母校肯定 王晴拿到獎牌差點掉眼淚
除了分享照片，王晴也寫下感言：「恭喜我的母校金湖國小75年生日快樂，在湖小的時光非常快樂，謝謝家鄉的孕育，謝謝我的家人，讓我能放心在外面闖，我愛你們。謝謝你們的肯定，我會繼續努力為你們爭光。」王晴坦言，拿到獎牌那一剎那眼淚差點沒忍住。
貼文一發布，網友紛紛表示：「恭喜榮獲傑出校友殊榮」、「王晴沒當老師太可惜了」、「恭喜王晴，不過第一次看到王晴的本名」、「金湖王祖賢白天就出來漂亮人了嗎」、「同鄉姐姐 光宗耀祖」、「地靈人傑的代表」、「晴晴永遠是金門之花」、「妳的本名好酷喔！」
資料來源：王晴臉書
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王晴是金門人，近日她特地回到母校金門縣金湖國小領取傑出校友獎，曝光的照片，王晴盛裝打扮，拿著花束在校園內留影，還秀出校方頒發的獎牌、紀念馬克杯，上頭印有她的本名「黃于鄉」，相當詩意。
除了分享照片，王晴也寫下感言：「恭喜我的母校金湖國小75年生日快樂，在湖小的時光非常快樂，謝謝家鄉的孕育，謝謝我的家人，讓我能放心在外面闖，我愛你們。謝謝你們的肯定，我會繼續努力為你們爭光。」王晴坦言，拿到獎牌那一剎那眼淚差點沒忍住。
貼文一發布，網友紛紛表示：「恭喜榮獲傑出校友殊榮」、「王晴沒當老師太可惜了」、「恭喜王晴，不過第一次看到王晴的本名」、「金湖王祖賢白天就出來漂亮人了嗎」、「同鄉姐姐 光宗耀祖」、「地靈人傑的代表」、「晴晴永遠是金門之花」、「妳的本名好酷喔！」