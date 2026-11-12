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▲方大同在節目中曾透露，自己捨不得讓另一半承受生育的痛，若是要小孩會直接領養。（圖／翻攝自IG＠soulboykhalilfong

羅大佑日前在廣播節目說「女性不婚不生，不會為下一代著想」，發言遭到全網砲轟，隨著爭議延燒，許多人想到已故歌手方大同過去談結婚生育的發言，他表示自己捨不得讓另一半承受生產之後，如果要當爸爸想用領養的，截然不同的態度形成強烈對比。方大同2014年在《大學生了沒》節目中，聊到自己光看電影就覺得「生Baby好痛苦啊！」捨不得另一半承受生產的疼痛，因此希望以領養的方式養育孩子。不僅如此，方大同還長期投入兒童教育的領域中，受到幼教老師的媽媽影響，他出道前就寫了近百首英文兒歌，2017年底更推出童書《艾美夢遊》，並且創作特別主題曲〈靈感先生〉。日前羅大佑在廣播節目中，認為蔡英文、蕭美琴、陳菊等女性政治人物，沒有結婚也沒有小孩，因此不會為下一代著想，引發軒然大波，而方大同尊重女性的隨之曝光，他用言語表達同理心，並把孩子的關懷變成實際的創作，讓大家更加懷念這位曾用音樂與溫柔陪伴大家的歌手。