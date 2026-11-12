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▲2026亞冠賽日本隊，開路先鋒正木智也在與中華隊之戰手感火燙，全場敲出3安，包含2支陽春砲。（圖／美聯社／達志影像）

中華隊今（12）日在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）首戰以0：5不敵日本武士隊，吞下預賽首敗。中華隊打線持續低迷，全場僅敲出2安，成為首日唯一無長打、開轟的球隊；相比之下，中華隊投手群則表現穩定，雖然難以解決日本隊前3棒正木智也、宗山壘以及西川史礁，但成功封鎖後面6棒打者，且全場僅出現2次保送，代表積極與打者對決。中華隊雖然不敵「大魔王」，但晉級冠軍賽之路還沒絕望，而打線能否及時甦醒，成為贏球的關鍵。亞冠賽今日展開序幕，午場賽事澳洲隊與韓國隊形成一場「打擊大戰」，澳洲隊全場擊出8支長打，包含卡維爾（Blake Cavill）的3分砲與坎貝爾（Clayton Campbell）的2分砲；韓國隊擊出5支長打，包含金周元的2分彈。晚場中華隊與日本隊之戰，開路先鋒正木智也用手中球棒讓台灣球迷見識到今年日本大賽MVP的全能身手，單場5打數敲出3安打含2支陽春砲，9局上宗山壘再補上全壘打錦上添花，日本隊全場11支安打中，也有5支長打。反觀中華隊此役受限於金丸夢斗的投球，全場僅敲出2安，且都是滾地一壘安打，成為首日唯一沒有全壘打、長打的球隊。在台日大戰開打前，已經知道日本隊打線不好惹，尤其是正木智也、宗山壘這對「雙箭頭」以及洋聯安打王西川史礁，3人在此役14打數敲出8安、3轟，包辦全場5分打點，成為日本隊贏球關鍵人物。但也從中看見，中華隊投手群表現並不差，扣掉難纏的前3棒，剩下6棒打者合計23打數僅敲3安，可以說是被全面壓制。中華隊此役投手調度沒問題，先發投手林子崴雖然挨了正木智也兩轟，但未因此失去投球節奏，穩定投到第5局兩出局才退場，唯一美中不足的是，面對正木智也的第3個打席投出保送。中華隊4名投手僅出現2次保送，勇敢攻擊打者好球帶，相當值得肯定。此役最終遭到完封，最大的敗因仍是打線無法突破金丸夢斗的投球，對這位中日龍一軍輪值、WBC國手，中華隊打者幾乎看不到浮起來的失投球可以攻擊。金丸夢斗將球路精準控在「7號位」與「9號位」，尤其是「9號位」更是金丸夢斗本季最難打的區域，整季被打擊率僅0.085，只要滑球、指叉球控到位，打者基本上無反擊能力。對中華隊而言，首戰輸球不代表陷入絕境，至少今天打完「大魔王」，沒有消耗掉太多投手，接下來若能連續擊退澳洲隊、韓國隊，仍有機會搶進冠軍賽。明日對手澳洲隊擅長使用牛棚車輪戰，加上會頻繁用左投伺候中華隊，打線能否在明日甦醒，將是贏球的關鍵。