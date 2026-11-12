中華隊投手教練王建民上場時意外引發日本社群關注，驚呼居然是好久不見的台灣強投，日媒《Full Count》也發文，轉自球迷討論，標題盛讚，王建民是「真正的亞洲傳奇！」

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王建民再度躍上轉播畫面 日本球迷都驚呼

「王建民好帥啊」、「看到他讓人熱血沸騰，很懷念！」、「雖然確實老了一些，但還是好帥」、「還以為這長髮男是誰，原來是王建民」

日媒也發文盛讚：絕對的傳奇

「46歲依然無論何時都超帥——現身侍Japan比賽，引發觀眾懷舊熱潮，被讚『絕對的傳奇』」

亞冠賽今日今（12）日開打，中華隊首戰晚場交手地主日本國家隊，終場0：5遭到完封吞敗，比賽首局中華隊遭遇亂流丟掉2分，王建民並非首次以教練身分隨中華隊造訪東京巨蛋，12強、經典賽他都參與其中，但主要任務是牛棚教練，投手教練則是林岳平，本次王建民扛下重任，在首局丟分後上場安撫投手，經過轉播畫面特寫，成為關注焦點。日本球迷許久未見王建民，在論壇討論熱度高，稱讚他即便已年滿46歲，但依舊英姿散發，日媒《Full Count》隨後也發文，以標題，內文提到「日本隊在第一局便擊出「首棒全壘打」先聲奪人，單局攻下2分。面對危機，中華隊投手教練走向投手丘。他散發出的氣場絲毫不輸給現役球員。這人究竟是誰？」日媒也回顧王建民傳奇生涯，包含2006年效力紐約洋基取得19勝，榮膺勝投王在大聯盟生涯中累計拿下68勝，以及他曾跟「酷斯拉」松井秀喜當過隊友，而在日本廣為人知，另外2013年經典賽上，王建民也曾對日本投出6局無失分精彩表現。