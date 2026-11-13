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台東大武衛生所誤打疫苗 疾管署：先確認學生狀況

台東大武國中校園發生疫苗接種出包，原先辦理校園「流感」疫苗接種，但衛生所誤將新冠疫苗接種於16位學生身上。疾管署表示，因青少年並未列入公費新冠疫苗對象，但本身是可施打疫苗的，也已要求衛生局依規定進行關懷追蹤學生，並徹底檢討流程，同時將要求衛生所原價賠償新冠疫苗價格。疾管署說明，接獲台東縣衛生局通報，有國中校園發生疫苗誤打事件，原先大武鄉衛生所在12日於大武國中辦理校園流感疫苗接種，但誤將「莫德納XFG新冠單劑型疫苗」接種於16名八、九年級學生身上，衛生所發現後立即暫停作業。疾管署副署長林明誠說，此為「不應發生錯誤」，若依照「三讀五對」的SOP辦理，正常狀態下不應產生相關問題。據目前了解，衛生所已向校方說明，並逐一聯繫學生家長，告知事件及就醫注意事項，疾管署也要求依照規定針對學生進行關懷追蹤至少2週，並請衛生局徹底檢討、說明相關流程。林明誠提到，相關單劑型新冠疫苗適用於滿12歲以上，而青少年本身未列公費新冠疫苗對象，原因是青少年感染新冠病毒後產生肺炎或重症的風險較低，因此無須全面公費施打。林明誠表示，誤接種新冠疫苗仍會產生對新冠病毒的抗體和保護力，家長無須過度擔憂，也將督導衛生局依規定辦理接種異常事件通報，逐一核對學生實足年齡、實際接種劑量及是否同日接種流感疫苗，並持續掌握健康關懷情形。林明誠提到，台東大武衛生所除了接洽16位被誤打疫苗的學生家長，進一步進行健康關懷外，今（13）日下午也將會同教育處人員，於大武國中召開家長說明會，疾管署也將派員參與、協助，避免類似事件再發生。不過，也因被施打疫苗並非公費對象，林明誠表示，先以確認16名學生身體無異狀為主，並再與衛生局了解相關事件，同時會要求衛生所原價賠償新冠疫苗。