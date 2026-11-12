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支持者亮出4年前小物 張善政讚鄉親念舊溫暖

屢遭質疑「住新店不住桃園」 張善政親解原因

南北奔波輔選！被問體力是否負荷？張善政笑回：很OK

桃園市長張善政今（12）日請假第一天拚選戰，也正式開通Threads帳號向外界說明美光桃園廠勞資談判進度，卻被民眾大酸「新店市長首次發文，看來選情緊繃了」。對此，張善政留言表示，他上任後都住在桃園，附近鄰居應該都知道。如果可以澄清誤解，晚上8點半官邸外見面聊聊，並送您一雙「好善手」工作手套。最後附上地址，並邀請周邊的市民朋友一起來。沒想到，晚上官邸外，支持者已經在官邸外面排隊，讓張善政非常感動。從張善政邀請市民到官邸的時間，才短短3小時，官邸外湧現排隊人潮，繞了一整圈，支持者除了要求合照，也想要親筆簽名，張善政通通來者不拒。他說，很感動，還有人把四年前的選舉帽戴出來說「你看我都還留著」，就知道桃園鄉親是很念舊、溫暖的。不過，針對「住新店、不住桃園」的說法，張善政表示，這誤會很久了，當選市長以後，絕大部分的時間都住在這邊。之前村長（詹江村）在議會也問過，「我說除非台北有行程，不然還是待在這邊，有網友說我太太叫計程車都是給這個地址，這應該就可以證明我就是住這邊。」張善政說，但住新店這個問題已經討論很久，乾脆讓大家來看看到底住在哪裡？加上最近選舉小物手套很夯，很多支持者都在問可以去哪裡拿。想說那就把兩件事結合一起，既能對外證明就是住桃園，也能把手套給市民朋友。請假第一天跑選戰，張善政就先到雲林合體縣長候選人張嘉郡，再到台南輔選市長候選人謝龍介，晚上再回到桃園和市民互動。外界擔心張善政的體力會不會不能負荷？他笑說，很 OK，沒有問題，平常體力維持得還不錯。