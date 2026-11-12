財神爺今晚降臨了！今（12）日開獎的威力彩第115000091期，今晚頭獎為3.16億元。最終本期威力彩頭獎由高雄市阿蓮區中正路438號「金蓮華彩券行」開出 ，幸運兒一人獨得3億多獎金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡11月12日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：第一區07、09、15、23、25、35，第二區02

今彩539：02、09、30、37、38。
39樂合彩：02、09、30、37、38。

3星彩：447。
4星彩：4306。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

相關新聞
潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...