財神爺今晚降臨了！今（12）日開獎的威力彩第115000091期，今晚頭獎為3.16億元。最終本期威力彩頭獎由高雄市阿蓮區中正路438號「金蓮華彩券行」開出 ，幸運兒一人獨得3億多獎金。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡11月12日威力彩、今彩539完整開獎號碼 威力彩：第一區07、09、15、23、25、35，第二區02。 今彩539：02、09、30、37、38。 39樂合彩：02、09、30、37、38。 3星彩：447。 4星彩：4306。 ※派彩結果以台彩官網資料為主。 相關新聞 11/12威力彩頭獎3.1億！今彩539、3星彩、4星彩最新獎號一次看11/11今彩539開獎！最新中獎號碼查詢 3星彩、4星彩獎號一次看11/10今彩539頭獎狂送2注！800萬獎落桃園、高雄 中獎彩券行出爐大樂透11/10頭獎1億元！今彩539、3星彩、4星彩最新獎號一次看 潘毅編輯記者我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...作品集 威力彩頭獎彩券行