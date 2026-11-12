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一手創立輝達（Nvidia）並帶領這家晶片設計大廠攀上全球巔峰的執行長黃仁勳，在掌舵長達33年後，於週四（12日）正式宣布辭去執行長職務。消息一出也讓輝達應聲大跌，在美股週四盤前交易已大跌超過10％。輝達董事會於週四上午發布這項震撼彈，為黃仁勳連日來因驚人醜聞引發的去留揣測畫下句點。就在幾天前，由於外界披露黃仁勳與一名遭美國官員認定為「中國間諜」的黃樂過從甚密，董事會宣布調查他是否已成為外國情報機構的滲透目標；而之後《紐約時報》更進一步爆出，黃仁勳還與一名直接向他匯報的內部高階主管有婚外情。雙重醜聞夾擊之下，最終迫使這位科技巨頭下台。這場黯然下台的風波，對幾乎以一己之力點燃全球人工智慧（AI）熱潮的黃仁勳而言，無疑是一次重創。自 1993 年共同創辦輝達以來，該公司生產的晶片已成為全球 AI 基礎設施不可或缺的核心命脈，不僅將輝達推向全球 AI 建設的最中心，更讓黃仁勳一度躍升為美國總統川普（Donald Trump）核心圈的座上賓。輝達在聲明中指出，現任執行副總裁暨財務長克雷斯（Colette Kress）已同意出任臨時執行長，在公司尋找正式接班人期間穩定大局。黃仁勳請辭後輝達在週四盤前跌幅擴大至超過10％，且連帶讓許多晶片股與雲端類股跟著下跌。