我是廣告 請繼續往下閱讀

「我只是睡著，這樣有什麼危害？」高雄市１名張姓男子因綠燈亮起仍遲遲未動。巡邏員警上前查看，竟見張男昏睡中，員警察覺疑有毒駕徵候，過程中張男反覆質疑警方為何實施唾液快篩，經檢測陽性反應。且張男在得知車輛將依法處置轉而求情「改開別條、不要扣我的車」。全案經調查後，張男依法送辦；另依法最可處新臺幣15萬元罰鍰，並將車輛移置保管及後續沒入。前鎮分局一心路派出所員警於11月10日12時15分許執行巡邏勤務，行經前鎮區和平二路與二聖一路口時，發現一輛自小客車停在車道上，綠燈亮起仍遲遲未動。員警上前查看，竟見張姓駕駛（在駕駛座昏睡，立即開啟車門將其喚醒。張男堅稱只是太累，但員警察覺其精神不濟、疑有毒駕徵候，隨即進一步查證，及時阻止其繼續駕車，所幸未釀事故。過程中張男反覆質疑警方為何實施唾液快篩，員警不因爭辯中斷查證，耐心說明檢測依據與程序，更當場上了一堂交通法律課：駕駛人在車道上昏睡，無法注意號誌與車流，已形成道路安全風險，並非一定要發生碰撞、造成傷亡，警方才能介入。發現爭辯無效後，張男坦承曾施用毒品，並同意接受唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應。在得知車輛將依法處置，張男轉而求情「改開別條、不要扣我的車」。員警明確告知，舉發須依違規事實及法律規定，不能任意更換條款，亦不因求情而通融。全案調查後，將依涉嫌觸犯《刑法》公共危險罪及《毒品危害防制條例》函送臺灣高雄地方檢察署偵辦；另依違反《道路交通管理處罰條例》第35條規定舉發，依法最可處新臺幣15萬元罰鍰，並辦理車輛移置保管及後續沒入程序。前鎮分局分局長黃元民表示，民眾有疑問，警方耐心釋法；查有違法，警方堅定究辦，不因反覆爭辯而退讓，也不因求情請託而寬貸。本案員警從「綠燈不走」察覺異常，以專業辨識及完整蒐證，在事故發生前阻斷風險。警方強調，「沒有撞到」不代表沒有危險，道路安全沒有討價還價的空間，將持續嚴查毒駕，守護市民生命安全。