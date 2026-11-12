我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳12日宣布辭去總裁、執行長及董事職務，立即生效，由財務長克雷斯（Colette Kress）出任臨時執行長。不過，黃仁勳下台並不代表風暴結束。從董事會的獨立調查、國會的傳票威脅、股東集體訴訟，到Megaspeed晶片走私案，至少還有5大未爆彈等著引爆，他手上約3.5%、價值上兆台幣的輝達持股如何處理，也還是一個謎。輝達董事會8日宣布啟動獨立調查，釐清黃仁勳是否成為外國情報機構的目標。10日獨立董事又宣布聘請外部法律顧問主導這項審查。董事會當時表示，「沒有理由認為」美國國安或輝達機密受到損害。不過，輝達12日宣布黃仁勳辭職的新聞稿，，也沒有說明他辭職的原因。外界注意到，董事會8日才公開表示對黃仁勳「充滿信心」，4天後就宣布他離開，中間正好爆出《紐約時報》揭露的第二段婚外情。對此，輝達新聞稿用的是「辭職」，彭博社則寫成「被撤換」，兩者措辭明顯不同。調查結果將決定兩件事：一是黃仁勳是否真的有機密外洩，二是輝達內部對他與直屬部下鮑威爾（Kimberly Powell）關係的處理，是否違反公司行為準則。黃仁勳目前仍持有輝達約3.5%的股份，以11月初的股價計算，價值超過1600億美元（約新台幣5.1兆元），大部分透過信託、有限責任公司和他與妻子共同管理的家族基金會持有。輝達的辭職公告沒有提到他的離職金、未歸屬股票獎酬，也沒有說明他未來是否還會擔任任何職務。依照美國企業慣例，高階主管主動辭職時，尚未歸屬的股票獎酬通常會被收回，但輝達是否有特別安排，目前沒有公開資訊。市場更關心的是，黃仁勳已經不是公司內部人，未來會不會大量出售持股。如果他大舉減持，可能讓輝達股價承受更大壓力。共和黨3位眾議院委員會主席，包括外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）、美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）和克勞福德（Rick Crawford），聯名要求黃仁勳11月18日出席閉門簡報，說明他與黃樂（Alice Huang）的往來。穆勒納爾11日在福斯商業台表示，黃仁勳必須在當天結束前回覆，否則「很可能會被發出傳票」；馬斯特也說，委員會已經準備好傳票。彭博社則報導，國會正準備對黃仁勳發出傳票。如今黃仁勳已經辭職，國會議員顯然沒有要放過他的意思。共和黨參議員克萊默（Kevin Cramer）先前就呼籲他下台，理由是「被勒索的可能性太大了」。即將出任參議院外交委員會主席的民主黨參議員昆斯（Chris Coons）也表示，他懷疑美國國安已經受到危害，會推動委員會展開調查。民主黨在期中選舉拿下參眾兩院，2027年起主導國會後，調查力道預料只會更強。據路透社報導，股東9日向法院對輝達和黃仁勳提起集體訴訟，指控他們隱瞞黃仁勳與疑似中國間諜的往來，詐欺股東。隨著第二段婚外情曝光、黃仁勳辭職，輝達股價12日盤前重挫約10%至12%，市值自上週五以來已蒸發超過3000億美元。法律界普遍預期，股價重挫可能吸引更多股東加入訴訟，甚至出現新的訴訟。這起風波的源頭，是美國對新加坡資料中心業者Megaspeed涉嫌把輝達晶片轉運到中國的調查。川普先前表示FBI已經介入，原本由商務部負責的案件，據報已由司法部接手。美國科技媒體《The Information》報導，黃樂相關公司自2023年以來，疑似協助約24萬顆、價值至少75億美元（約新台幣2400億元）的輝達晶片流入中國。彭博社也分析貿易紀錄後發現，輝達向美國政府申報、經由硬體夥伴賣給Megaspeed的晶片數量，可能少算了約5萬顆。如果屬實，問題就從個人私德延燒到輝達的出口合規。Megaspeed則否認，表示「沒有任何證據顯示有晶片非法轉移的違規情事」。黃樂據報目前定居北京，她的丈夫康偉今年稍早因涉嫌操縱股價遭上海公安拘留，近期據報已經獲釋。輝達將在11月17日照常公布第三季財報，這是克雷斯以臨時執行長身分第一次面對市場。新任董事長瓊斯（Harvey C. Jones）強調，公司營運、客戶承諾和產品路線圖將持續進行，不會中斷。不過，以上5大未爆彈任何一顆引爆，都可能讓輝達在後黃仁勳時代面臨更多考驗。