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輝達（NVIDIA）週四（12日）投下震撼彈，董事會在黃仁勳深陷雙重婚外情醜聞之際，決定壯士斷腕，正式任命財務長克雷斯（Colette Kress）出任臨時執行長，肩負起掌管這家驅動全球人工智慧（AI）熱潮的企業的重任。隨著克雷斯接棒，《路透社》整理了關於克雷斯的五大關鍵背景：克雷斯於2013年9月加入輝達，擔任執行副總裁暨財務長至今，長年與黃仁勳並肩出席每一季的財報電話會議，是華爾街投資人最熟悉的輝達高層之一。在她剛加入的會計年度，輝達全年營收僅41.3億美元；而到了2026會計年度，公司營收已狂飆至2159億美元，成長幅度驚人。在進入輝達之前，克雷斯已在科技業累積了深厚的財務管理資歷。她早年曾在德州儀器（Texas Instruments）擔任財務職務長達8年；1997年至2010年間轉戰微軟（Microsoft），並於2006年出任伺服器與工具部門財務長，主導財務策略、規劃與報告。2010年，她跳槽至思科（Cisco）擔任商業技術與營運財務部門資深副總裁暨財務長，負責財務戰略與業務發展，直到2013年才被延攬至輝達。根據輝達向美國證券交易委員會（SEC）提交的年報顯示，克雷斯擁有亞利桑那大學（University of Arizona）財務理學士學位，以及南方衛理公會大學（Southern Methodist University）企業管理碩士（MBA）學位。《財星》雜誌曾在2024年報導指出，克雷斯在大型科技公司累積了近25年財務經驗後才加入輝達；她當時受訪時曾笑稱，2013年剛入職時，輝達其實是她職業生涯中待過「規模最小的公司」。根據輝達的委託書（Proxy Statement）文件，該公司高階主管均採「隨意僱傭制」，並未簽訂任何個人僱傭合約、資遣費保障或控制權變更協議，這與許多提供優渥離職保障的同業大不相同。監管文件顯示，克雷斯的薪酬結構包含限制性股票單位（RSU），其中包括一筆於2026年3月授予、分四年歸屬的股票獎勵。憑藉輝達近年股價飛漲，克雷斯的個人財富也水漲船高。在《富比士》2026年「美國白手起家女富豪榜」中，她高居第32名。截至本週三（11日）收盤，她所持有的輝達股票市值約為7.5億美元；不過受到近期醜聞風暴衝擊股價影響，這筆持股價值已較上月股價最高峰時的逾10億美元明顯縮水。