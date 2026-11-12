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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（12）日點燃戰火，場邊的台灣啦啦隊女孩再度引發熱烈迴響，不過這次受到日本媒體、網友關注的除了女孩，一旁的應援團長Juicy也成為焦點。在「台日大戰」前，不少日媒將台灣啦啦隊封為「超人氣軍團」，但開賽後卻有許多日本網友在熱烈討論Juicy，直呼存在感超強，想看更多Juicy的畫面。本屆亞冠賽，除了場上球員表現，場邊應援團也成為話題焦點，多家日媒報導，將中華隊應援女孩形容為「超人氣台灣啦啦隊軍團」，在應援舞台上帶來熱力四射的舞蹈演出、炒熱全場氣氛。開賽前就有不少日本球迷在網路上留言直呼，「太期待台灣啦啦隊了！」開賽後日本社群上也掀起大量討論，「台灣啦啦隊大獲全勝」、「中華隊進攻的時候，轉播拍台灣啦啦隊的時間是不是特別長啊？」、「台灣啦啦隊的存在感也太強了吧」、「導播很懂拍，啦啦隊鏡頭超多」、「可愛到讓人很困擾，害我根本沒辦法專心看比賽」。然而，在與台灣啦啦隊同一座舞台上，日本網友卻注意到一起賣力帶動應援的富邦悍將團長Juicy，日媒《The Answer》指出，身穿「111號」球衣的Juicy有著圓潤的體型，一邊做出可愛感十足的舞步動作，同時還負責領軍帶動整場演出。社群上也紛紛熱烈討論，「最旁邊那位111號超棒的」、「想看更多111號的畫面」、「111號的存在感太強了」、「圓潤身材的男生好可愛（笑）」、「應援動作可愛到戳中我的笑點」。