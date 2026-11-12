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美股週四（12日）開盤後，備受矚目的輝達在宣布黃仁勳辭去執行長職位後大跌，連帶拖累以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數，道瓊工業指數開盤時仍微幅上漲，但隨後在盤中也轉為下跌。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌10.94點或0.02％；標普500指數下跌25.04點或0.33％；那斯達克指數下跌113.953點或0.45％；費城半導體指數下跌137.18點或1.30％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌1.66％、輝達下跌8％、特斯拉上漲0.47％、SpaceX上漲4.97％。記憶體類股方面，美光下跌1.63％、Sandisk下跌4.91％，SK海力士ADR股價下跌2.85％。根據《CNBC》報導，輝達在宣布黃仁勳辭職後股價再次承壓，開盤隨即跳水13％，但隨後跌幅有所收斂。除此之外，其他AI股與雲端企業類股也普遍表現疲軟，但是AMD和博通則是因而上漲。除了輝達震撼彈之外，川普在稍早於個人Truth Social發文表示，「我們不需要與伊朗達成協議，那些日子早已過去」，此話一出也讓油價應聲上漲，國際油價布蘭特原油上漲至每桶94美元左右。富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球股票與實質資產主管薩馬納（Sameer Samana）表示，「我們對這波反彈持審慎保留態度，因為目前正出現一些變化，包括頑固的通膨、美國聯準會進一步升息、更高的長期利率、華府政治版圖的變動，以及對AI與資料中心的監管需求等等」。