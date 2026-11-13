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女星周曉涵的「破台語」又有新作品！她日前在《週末最強大》節目中，因為台語發音太像外星文意外成為節目亮點，沒想到昨（12）日她又再次挑戰台語，這次是唸出十二生肖，沒想到唸一唸卻突然變成中文，讓她忍不住自嘲：「看著唸也會唸錯？」周曉涵昨日公開台語挑戰影片，這次是唸出十二生肖，前面半段感覺相當順利，還接連唸出「鼠、牛、虎、兔、龍、蛇」，沒想到輪到「馬、羊」時卻突然變成國語，瞬間破功。發現自己唸錯之後，周曉涵直接害羞地趴在桌上，甚至公開自己準備的台語小抄，只見上面密密麻麻寫滿注音與拼音，原來是看著答案念都會出錯，讓她自嘲：「這下不只台語有問題，連眼睛也……」周曉涵的台語實力早就被網友見識過，她先前參加《週末最強大》時，在古裝短劇中飾演秋香，其實她早就跟製作單位說自己台語爛，想要中文念，不過排練時卻發現大家都講台語，讓她只好硬著頭皮上場，沒想到她的台語腔調太搞笑，不只讓陳亞蘭笑場，片段也瞬間在網路上爆紅。更有趣的是，《週末最強大》拿下金鐘獎之後，周曉涵還特別用台語錄助詞，沒想到「期待下一集」卻被她講成「給大奧吉吉」，讓人聽得直問「這哪國語言」，而她也把自己的獨特台語取名為「涵文」，掀起許多討論。