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輝達（NVIDIA）今（12日）宣布黃仁勳即日起辭去總裁、執行長及董事職務，投下震撼彈。對此，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）表示黃仁勳辭職是一項「重大且令人震驚的事態發展」，但同時認為他選擇下台是「做了正確的決定」。根據《CNN》報導，強生表示他是在前往議場的途中，才得知了黃仁勳辭職的消息，「要知道，輝達不僅對美國經濟，對國家安全而言也非常重要，因此這件事引起了極大的關注」。強生進一步指出，部分眾議院議員希望傳喚黃仁勳進行簡報並質詢他，而「如果這是全院的共同意願，那麼就會這麼做」。強生補充說「在我看來，仍有許多事實尚待釐清。因此我對此事保留個人評價，但就他個人而言，這聽起來是為了公司、也為國家做出了正確的選擇」。另外根據《華爾街日報》報導，眾議員穆倫納爾（John Moolenaar）表示，如果黃仁勳未能來國會簡報，他將動用傳票。穆倫納爾還說目前已經在就各方對於可行的簡報時程進行討論與安排，穆倫納爾強調，他認為有必要直接聽取黃仁勳個人的意見。