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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平本季飽受膝蓋與手臂傷勢困擾，不僅在今（12）日登場的「All-MLB頒獎典禮」意外全數落榜、吞下近年罕見顆粒無收的處境，現年32歲的他未來是否該正式放棄「投打二刀流」更成為美日球壇最熱烈的爭論焦點。前讀賣巨人及大聯盟名投高橋尚成今日在廣播節目受訪時深度剖析，直言大谷明年仍會堅持挑戰二刀流，但若身體再度亮紅燈恐將被迫轉型。高橋更斬釘截鐵斷言，如果讓大谷徹底「棄投從打」專職指定打擊，單季「輕鬆就能轟出50發全壘打」。大谷翔平本季迎來大聯盟第9年，也是相隔3年首度從開季便啟動二刀流。儘管投手丘上繳出14場先發8勝2敗、防禦率1.79的頂尖效率，打擊端也貢獻打擊率.275、30轟與81分打點；然而6月左膝發炎、7月右上臂二頭肌疼痛迫使他下半季僅能專任打者，9月更一度進入傷兵名單。這場傷病潮直接反映在季末獎項上，去年橫掃所有大獎的大谷，今日在All-MLB頒獎典禮不僅中斷連續5年獲頒最優秀指定打者「埃德加馬丁尼茲獎」與連3年奪得「漢克阿倫獎（Hank Aaron Award）」的紀錄，更連續5年入選最佳陣容第一、二隊後首度跌出榜外。面對大谷的未來動向，現年51歲的高橋尚成今日登上文化放送廣播節目《大竹誠 Golden Radio！》表示，職業棒球選手的生理巔峰期普遍落在28至32歲之間，「現年32歲的大谷是否該把重心專注在其中一項，如今在美國也成了超級熱門話題，許多美國球評都建議他差不多該二選一了。」不過高橋相當了解大谷對棒球的執著：「以大谷的性格，明年他一定還是想繼續挑戰二刀流。我推測他的底線會是『明年再拚一年看看，如果身體真的行不通，到時候再來認真考慮轉型』。」主持人隨後追問高橋，若假設自己是道奇總教練、在逼不得已只能二選一的情況下會如何抉擇？高橋毫無猶豫地給出答案：「我會選『打者』。」高橋從運動醫學與投手耗損角度分析：「打者的受傷風險比投手低太多了，特別是他現在固定以指定打擊（DH）出賽，身體負擔小得多；反觀像大谷這種動輒飆出剛猛速球的強力投手，每次登板都伴隨著極高的手臂與膝蓋受傷風險。」高橋更樂觀預測，一旦卸下投球重擔、徹底消除傷病隱憂，大谷的長打火力將迎來恐怖解放：「只要讓他專心當一名純打者，我認為他單季輕鬆就能敲出50轟！」雖然今年因傷經歷了略顯失意的無冠賽季，但高橋十分看好大谷明年的反彈力道，直言「今年沒能打出的成績，明年在反彈動力驅使下，他一定會再度繳出震撼全聯盟的鬼神表現」。