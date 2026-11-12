中華隊雖然輸給日本，但仍有晉級機會，尤其是午場澳洲爆冷擊敗韓國，讓戰局可能變得更混亂，若澳洲、韓國也輸給實力最完整的日本，中華隊只要把握澳、韓2戰贏球，就能晉級決賽

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亞冠賽同戰績 將比較TQB

若同戰績隊伍，則優先比較TQB（Team Quality Balance，球隊優質率）

中華隊確保贏下澳洲 就有晉級希望

中華隊明日午場交手澳洲若贏球，面對韓國一戰則有2條晉級路，若不幸落敗、只要澳韓都輸給日本，仍舊有晉級機會

⚾2026年亞冠賽戰績排名

排名 球隊 明日對手 得分（失分） 進行局數 1 日本 韓國 5（0） 9 1 澳洲 中華隊 8（7） 9 2 韓國 日本 7（8） 9 2 中華隊 澳洲 0（5） 9

亞冠賽首日賽程結束，中華隊0：5不敵日本國家武士隊，預賽苦吞首敗。亞冠賽賽制相對單純，台、日、韓、澳4隊單循環，取2隊晉級冠軍賽，，就算是輸給韓國、贏澳洲，也有可能形成3隊1勝2敗的大混戰局面。亞冠賽本屆依舊邀請台、日、韓亞洲3強，搭配棒球實力位於世界前10的澳洲，4隊參戰，預賽採取單循環制，4隊各相互打一場，戰績前2名打決賽、3、4名則進行季軍賽，、再來則是ER-TQB（Earned Run TQB，責失分優質率）與團隊打擊率。稍早開幕戰午場比賽，澳洲8：7爆冷打贏坐擁金倒永、金周元等WBC國手的韓國，收下隊史在亞冠賽首勝，這場勝敗對於晉級態勢影響甚大，在過去2屆皆奪冠的地主日本獨強局面下，台、澳、韓要爭奪第2張晉級門票，戰局顯得更加撲朔迷離。，屆時3隊互咬局面，得比拚TQB，而韓、澳兩國今天各自丟了8分、7分，因此中華隊明戰面對澳洲，除了得確保贏球，也要把失分盡量降低，對於晉級才有更多幫助。