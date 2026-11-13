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拿坡里：大披薩199元！6塊炸雞209元可換烤雞

◾️ 199元大披薩！

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肯德基：炸雞買一送一！套餐111元

買一送一！

套餐111元！

299元聚餐！

▲肯德基雙11速食優惠爽吃到月底。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

今天是十三號星期五又稱黑色星期五（Friday the 13th），拿坡里表示，月月慶速食優惠今（13）日開賣，大披薩199元、6塊炸雞209元可換烤雞，內用、外帶都有好康；肯德基則有「買一送一」。《NOWNEWS今日新聞》整理11月最新速食優惠一次掌握。拿坡里月月慶優惠活動限時登場，11月13日至11月22日，全台門市138間（西湖店不適用），外帶或內用都開吃好康：（原價390元）。（原價390元）。提醒大家，披薩可加價100元升級新品披薩；雞肉部位恕不挑選；6塊炸雞可＋30元升級6塊咔滋雞腿。肯德基即日起至11月16日，「買一送一」、套餐111元，10組優惠代碼爽吃：◾️優惠代碼50518：「薯餅 x 2」特價40元◾️優惠代碼50519：「4塊上校雞塊 x 2」特價49元◾️優惠代碼50557：「香酥脆薯（大）x 2」特價69元◾️優惠代碼50556：「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價71元◾️優惠代碼50521：百事可樂（中）x 2」特價38元◾️優惠代碼50560：「2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻」特價111元（原價173元）◾️優惠代碼50495：「2塊青花椒香麻脆雞＋冰無糖綠茶（小）」特價111元（原價189元）◾️優惠代碼50562：「2顆原味蛋撻＋8塊上校雞塊」特價111元（原價196元）◾️優惠代碼50563：「6塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻」特價299元（原價524元）◾️優惠代碼50564：「6塊爆脆無骨雞腿霸＋沾醬＋2顆原味蛋撻」特價299元（原價540元）