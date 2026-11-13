今天是十三號星期五又稱黑色星期五（Friday the 13th），拿坡里表示，月月慶速食優惠今（13）日開賣，大披薩199元、6塊炸雞209元可換烤雞，內用、外帶都有好康；肯德基則有「買一送一」。《NOWNEWS今日新聞》整理11月最新速食優惠一次掌握。

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拿坡里：大披薩199元！6塊炸雞209元可換烤雞

拿坡里月月慶優惠活動限時登場，11月13日至11月22日，全台門市138間（西湖店不適用），外帶或內用都開吃好康：

◾️199元大披薩！不限口味「大披薩」特價199元（原價390元）。

◾️「6塊炸雞／6塊烤雞」特價209元（原價390元）。

提醒大家，披薩可加價100元升級新品披薩；雞肉部位恕不挑選；6塊炸雞可＋30元升級6塊咔滋雞腿。

肯德基：炸雞買一送一！套餐111元

肯德基即日起至11月16日，「買一送一」、套餐111元，10組優惠代碼爽吃：

買一送一！

◾️優惠代碼50518：「薯餅 x 2」特價40元

◾️優惠代碼50519：「4塊上校雞塊 x 2」特價49元

◾️優惠代碼50557：「香酥脆薯（大）x 2」特價69元

◾️優惠代碼50556：「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價71元

◾️優惠代碼50521：百事可樂（中）x 2」特價38元

套餐111元！

◾️優惠代碼50560：「2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻」特價111元（原價173元）

◾️優惠代碼50495：「2塊青花椒香麻脆雞＋冰無糖綠茶（小）」特價111元（原價189元）

◾️優惠代碼50562：「2顆原味蛋撻＋8塊上校雞塊」特價111元（原價196元）

299元聚餐！

◾️優惠代碼50563：「6塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻」特價299元（原價524元）

◾️優惠代碼50564：「6塊爆脆無骨雞腿霸＋沾醬＋2顆原味蛋撻」特價299元（原價540元）

▲肯德基雙11速食優惠爽吃到月底。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）
▲肯德基雙11速食優惠爽吃到月底。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...