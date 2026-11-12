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▲輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳。（圖／記者邱曾其攝）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳12日因外遇共諜風暴辭去執行長職務，輝達股價應聲崩跌，開盤後一度重挫約13%至14%，以52週新低開出。不過，美股大盤的跌幅卻沒有想像中慘烈，標普500指數只下跌約0.7%，道瓊工業指數甚至逆勢上漲。更引人注目的是，輝達的兩大競爭對手超微（AMD）、博通（Broadcom）不跌反漲，被市場視為這場風暴中最大的「撿漏」贏家。難道黃仁勳的影響力，其實沒有外界想像中那麼大？據美聯社報導，輝達12日開盤後一度重挫約13%至14%。前一晚美國時間11日盤後，市場傳出董事會準備撤換黃仁勳，輝達股價已先跌了8.6%。《雅虎財經》也指出，輝達以52週新低開盤。不過，美股主要指數的表現相對溫和：🔹標普500指數：下跌約0.7%🔹那斯達克指數：下跌約1.5%🔹道瓊工業指數：逆勢上漲約127點以輝達在美股的份量來看，這樣的大盤表現確實讓人意外。輝達是全球市值最大的公司之一，在標普500指數的權重約7%至8%。光是輝達一檔股票重挫13%，理論上就足以拖累標普500指數約1個百分點。但標普500最終只跌了約0.7%，代表市場上其他股票其實是上漲的，資金並沒有全面撤出美股。瑞士網路銀行Swissquote分析師厄茲卡德斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）表示，「沒有可信的方法」能量化黃仁勳離開會讓輝達損失多少營收。她指出，客戶購買的是輝達的算力、軟體和網路生態系，這些優勢不會因為執行長離開就消失。也有分析師觀察到，有投資人趁輝達股價重挫逢低買進。Fundstrat共同創辦人李湯姆（Tom Lee）更喊出「科技股已經見底」。不過，若因此認為黃仁勳「影響力不大」，可能過於簡化。黃仁勳辭職對市場的衝擊其實相當集中：：自董事會調查曝光以來，市值已蒸發約6000億美元（約新台幣19.2兆元）。：科技股比重高的那斯達克指數下跌1.5%，跌幅是標普500的兩倍。：輝達投資或合作的公司跌得更慘，AI雲端業者Nebius一度重挫約19%，CoreWeave下跌約12%，記憶體大廠美光、SK海力士和英特爾也都下跌約3%。：同一天台股加權指數大跌2.6%，是亞股中跌幅最大的。換句話說，市場並沒有恐慌性拋售整個美股，而是精準地「懲罰」輝達和與它高度相關的AI供應鏈。在一片跌聲中，輝達的兩大競爭對手反而成了資金避風港：：盤中一度大漲約6%。：上漲約3%。《Investing.com》分析，投資人顯然在押注輝達的混亂將讓它最大的兩個競爭對手受惠。超微的GPU產品線直接與輝達的資料中心加速器競爭，而博通協助雲端大廠打造的客製化晶片，也越來越被視為輝達標準GPU的替代方案。彭博社也以〈超微、博通可望從輝達醜聞中獲利〉為題報導這波行情。美國投資銀行William Blair趁機把超微的評等調升為「優於大盤」，並直言：「輝達正面臨越來越多的審查，以及潛在的領導真空。」市場接下來的焦點，是輝達11月17日公布的第三季財報。這是臨時執行長克雷斯（Colette Kress）第一次面對市場，也將檢驗輝達「營運不中斷」的承諾。分析師普遍認為，訂單和產品路線圖是否受到影響，比換不換執行長更重要，這也將決定輝達的股價能否止跌。