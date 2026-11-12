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▲張耀中以單車代步、用雙腳踩踏走訪地方，展現年輕候選人的活力，也拉近與居民的距離。（圖／市議員候選人張耀中提供）

民進黨大寮、林園選區6號市議員候選人張耀中，連日騎乘YouBike深入大街小巷，沿街逐戶向鄉親問候、爭取支持。以單車代步、用雙腳踩踏走訪地方，展現年輕候選人的活力，也拉近與居民的距離。掃街過程中，張耀中騎著腳踏車穿梭街道與聚落，遇到鄉親便停車上前握手、寒暄，聆聽居民對交通、建設及生活環境的意見，將參選理念帶進地方日常。張耀中表示，騎腳踏車掃街，可以隨時停下來與鄉親聊天，更仔細看見街坊的生活與需求。每一次問候、每一段交流，都是認識地方的重要過程，也提醒自己，服務要從貼近民眾開始。曾在陳其邁市長身邊擔任近七年幕僚的張耀中強調，希望將過去累積的市政經驗，結合年輕人的行動力，為大寮、林園爭取更多建設與資源。從道路交通、公共空間到日常生活大小事，都需要持續走訪、傾聽與追蹤，讓鄉親的需求獲得重視。張耀中表示，選戰最後衝刺將持續踩著踏板、走進巷弄，把握每一次與鄉親見面的機會，爭取更多認同。他也呼籲鄉親在11月28日支持6號張耀中，給年輕人一個服務的機會，讓有活力、有經驗、肯打拚的新生代進入議會，為大寮、林園發聲。