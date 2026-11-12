我是廣告 請繼續往下閱讀

投資孩子就是投資未來！張嘉郡提六大教育方向

柯志恩盼高雲優勢互補 深化AI課程與產學合作

▲國民黨雲林縣長候選人張嘉郡合體桃園市長張善政談車掃，盼未來推「研發在桃園、驗證在雲林」 。（圖／張嘉郡競辦提供）

上午合體張善政車掃！推「研發在桃園、驗證在雲林」

雲林縣長候選人張嘉郡力拚接棒，今（12）日上午找桃園市長張善政合體車掃，下午和高雄市長候選人柯志恩在「教育新世代‧雙城新未來」教育創新與人才培育願景座談會上，交流「雙語教育、AI科技、永續發展、品德教育、學生健康及校園安全」等議題進行交流。柯志恩肯定張嘉郡提出的教育規劃，看見雲林孩子的學習需求，期待透過雙城合作，為下一代創造更多機會。「教育是投資孩子的未來，更是投資城市的未來。」張嘉郡強調，教育不能只著眼於現在，更要為孩子未來十年、二十年的發展做好準備，因此提出國際接軌、科技賦能、永續扎根、品德涵養、健康成長到安心校園等六大教育方向，讓孩子不論身在城市或偏鄉，都能擁有良好的學習環境與發展機會。她表示，未來將從國小一年級推動雙語彈性學習課程、擴大國際雙向交流、建立國際交流示範學校並成立新住民教育資源中心；科技教育則升級國中自造中心為「科技智慧實驗教育中心」，普及AI教育課程並持續推動石榴科技實驗高中，培養孩子科技應用與創新能力。張嘉郡指出，未來也將結合在地大專院校、科技產業及智慧農業推動產官學合作，鼓勵優秀國中畢業生留雲就讀高中職以培育在地人才，並透過在地善行故事、親子共學及志願服務深化品德教育，培養孩子的同理心與責任感。在學生健康與校園環境方面，她主張延長課間活動至25分鐘、推動各鄉鎮市配置專任營養師並增聘運動教練以強化健康與體育發展，同時推動國中小營養午餐及學雜行政費全免；此外，也將導入AI監控及行政自動化強化校園安全、減輕教師工作負擔，讓老師專心教學、孩子安心學習。柯志恩表示，面對科技快速變化，孩子除了課本知識，更需要國際溝通、科技應用及跨領域學習能力，她肯定張嘉郡提出的雙語教育、AI人才培育及產學合作掌握未來教育發展方向，並結合雲林在地產業特色讓教育與未來職涯接軌；此外，高雄具備半導體、智慧製造及國際產業鏈基礎，雲林則有智慧農業、綠色能源及科技產業發展潛力，未來兩地可在教育資源共享、AI課程交流、教師專業成長及產學合作等方面互相借鏡，讓教育與產業相互結合，培育符合未來需求的人才。另外，張嘉郡跟張善政合體時，她強調，桃園的國中小營養午餐免費政策與她的理念相同，未來她將進一步推動「國中小學雜行政費全免」以減輕年輕家庭負擔。並在雲林縣長張麗善打造的基礎上，與桃園朝「研發在桃園、驗證在雲林、製造跨城合作、市場接軌國際」方向對接資源，推動電動車、半導體供應鏈、AI智慧製造、無人機及智慧物流等五大領域交流。同時結合雲林9+1產業園區與桃園推動建立雙城招商合作平台、科技研發與產業實證合作、青年就業機制等三大合作行動，把高附加價值產業鏈帶進雲林，讓在地青年不必離鄉也有機會投入高科技產業，將產業園區打造為帶動雲林未來黃金十年的重要引擎。張善政則表示，桃園具備電子資訊、半導體供應鏈及智慧製造等科技製造與國際物流重鎮優勢，雲林則擁有石化、精密機械、綠能等產業基礎及雲科大、虎科大培育的專業人才；若透過跨縣市合作，由桃園提供科技研發與產業鏈資源、雲林提供實證場域與產業發展空間，將有機會串聯兩地優勢並帶動新的產業成長動能。張善政也指出，雲林過去八年在張麗善帶領下已為地方發展打下良好基礎，他盛讚張嘉郡具有國際觀與優異的外語能力，且國會歷練與地方服務經驗豐富，絕對是帶領雲林走向國際、推動雙城科技合作的最佳人選。