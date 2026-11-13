我是廣告 請繼續往下閱讀

▲隨著羅哈斯引退，道奇近期只能暫時依靠功能性球員與弗里蘭德（Alex Freeland）輪流填補二壘防區。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊老將內野手羅哈斯（Miguel Rojas）在國聯冠軍賽後正式高掛球鞋退役，加上工具人赫南德茲（Kiké Hernández）投身自由市場，二壘防區成為道奇休賽季與未來布局的關鍵缺口。然而道奇球團近期在亞利桑那秋季聯盟（AFL）的一項調度，似乎正悄悄完成接班計劃。球團安排今夏奪下高階1A中西部聯盟（Midwest League）年度MVP的百大新秀達瓦蘭（Charles Davalan），從原本熟悉的左、中外野改守二壘。美媒分析指出，這項破天荒的守位大風吹不僅能讓達瓦蘭避開擁擠的外野新秀海，更替他鋪平了火速接班二壘、直通大聯盟道奇體育場的快車道。大聯盟球團高層向來習慣把長期藍圖藏在細節裡，讓頂級新秀在接近大聯盟前夕更換守位，往往是最明確的訊號。隨著羅哈斯引退，道奇近期只能暫時依靠功能性球員與弗里蘭德（Alex Freeland）輪流填補二壘防區。在此關鍵時間點，道奇教練團在例行賽結束前約一個月主動找上2025年選秀第41順位選進、高居《MLB Pipeline》百大新秀第79名的達瓦蘭，詢問他轉戰二壘的意願。達瓦蘭受訪時透露自己對此抱持「極度開放的態度」，並在秋季聯盟重新披掛上陣鎮守二壘——這也是他自佛羅里達海灣海岸大學大一賽季以來，首度重返內野中線守備。現年22歲的達瓦蘭今年在高階1A打出生涯代表作，整季繳出打擊率.292、上壘率.402、長打率.535的鬼神三圍，狂敲24發全壘打、跑出17次盜壘成功，更選到比三振（57次）還多的63次保送，橫掃聯盟安打王、二壘安打王與年度MVP大獎。美媒評估，達瓦蘭的球風堪稱「頂級升級版的弗里蘭德」，具備出色的擊球率、精準選球眼與足以擔綱中心棒次的長打火力，一旦能順利勝任二壘防務，戰力將遠勝道奇近期排出的任何二壘人選。雖然達瓦蘭在秋季聯盟前16場比賽打擊率僅.217且發生3次守備失誤，他也坦言轉身雙殺與腳步移動仍在磨合階段，但道奇派他前往亞利桑那的唯一任務本就是「專注打磨防守與適應高階投手球威」。知名數據網站《FanGraphs》新秀專家隆根哈根（Eric Longenhagen）便給予高度肯定，指出達瓦蘭重返二壘的適應情況相當順利。道奇農場外野人才濟濟，包含德保拉（Josue De Paula）、昆特羅（Eduardo Quintero）與西羅塔（Mike Sirota）等超級大物皆蓄勢待發。讓達瓦蘭轉戰二壘，不僅完美解決了農場外野名額爆滿的難題，更直接填補了羅哈斯退役後的戰力真空。美媒預測，儘管達瓦蘭目前僅有1場2A出賽經驗、不太可能在2027年開季直接擠進大聯盟名單，但他幾乎篤定獲得大聯盟春訓邀請；只要他的二壘守備持續進化並在2A延續高階1A的恐怖火力，這位新科MVP極有可能在不久的將來提前登上大聯盟舞台，正式接下羅哈斯留下的道奇二壘大旗。