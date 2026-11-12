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為突破兒少保護「事後受虐處置」的侷限，高雄市政府社會局創新推動「6歲以下兒童身心及安全評估計畫」，研發結構化評估工具，結合社政、衛政及醫療跨專業合作，協助第一線社工及早辨識兒少受虐風險，讓兒少保護從事後處置走向前端預防。這項創新機制日前更榮獲《天下雜誌》2026城市治理卓越獎「社會進步組」優選肯定。兒少保護工作經驗顯示，高風險家庭可能存在幼兒傷勢不易察覺、照顧者規避訪視等情形，為及早發現潛在危機，讓社工在前端及時察覺風險，高雄市社會局發展涵蓋幼兒身心、照顧者身心、受虐風險、照顧知能、親職能力等5大面向、共65項客觀指標的評估檢核表，並建立雙軌管控機制，讓社工進行家庭訪視時，能有客觀依據進行結構化篩選檢查，大幅提升風險辨識的精準度，有利於及早介入服務。兒少保護領域專家、臺灣大學社會工作學系教授劉淑瓊指出：「過去面對複雜的幼兒傷勢與高風險家庭，社工常面臨判斷困境與單打獨鬥的巨大壓力。」她曾參與評估檢核表審查及焦點團體座談，認為這套創新機制如同為社工裝上敏銳的「預警雷達」，讓風險辨識有客觀依據、服務介入更有方向，也讓社會安全網的防線大幅前移。劉淑瓊表示，更關鍵的是社會局結合長庚及高醫醫療團隊「線上即時傷勢諮詢」及「醫師外展到宅訪視」等專業支援，「保護服務工作多了一套評估工具，更讓社工切身感受到背後有專業團隊可以依靠，不再孤軍奮戰！」計畫推動一年來，針對進案脆弱家庭中育有6歲以下兒童的968戶家庭，已完成100%評估，並從中篩查出525戶不利處境家庭，及時提供支持服務；另針對86件出現重大警訊的案件加強列管與密集追蹤，降低兒少遭受傷害的風險。相關成果亦刊登於衛福部《社區發展季刊》，提供全國兒少保護實務參考。劉淑瓊強調「兒童安全與社工勞權並非零和遊戲」，高雄市政府社會局主動建構「結構化評估＋醫療外展支援」的服務模式，提供社工強大後盾，這是社會安全網最重要的防線之一，也讓第一線社工在完善的專業支持下安心服務，給孩子更溫暖安全的成長環境。