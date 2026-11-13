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▲臺北市推動無菸城市政策，透過設置指定吸菸區等措施，持續改善公共環境品質，打造健康宜居城市。（圖／臺北市政府提供）

康健雜誌公布「2026永續健康城市大調查」結果，臺北市榮獲六都組金獎，並在「健康成效」、「健康行為與風險因子」及「社經安全」三大面向皆獲得六都第一。為肯定臺北市在健康治理上的優異表現，康健雜誌蕭富元執行長率領團隊於今(11月3日)日至臺北市政府，頒發「2026永續健康城市」金獎獎座，由臺北市市長蔣萬安親自受獎。蔣萬安表示，此次榮獲六都組金獎，不僅是對市府團隊長期努力的肯定，更是全體市民共同打造健康宜居城市的成果。康健雜誌自2000年起持續辦理健康城市大調查，2026年以「健康成效」、「健康行為與風險因子」、「健康環境與醫療可近性」、「社經與安全」及「政策規劃」等5大面向、36項指標，綜合評估各縣市健康治理表現。臺北市在六都評比中脫穎而出，其中，「健康成效」展現臺北市在癌症及慢性疾病防治方面的成果；「健康行為與風險因子」涵蓋癌症篩檢、規律運動及健康風險管理；「社經安全」則反映社會經濟條件、交通安全及公共安全等城市治理表現，充分展現臺北市政府長期推動健康城市及永續治理的努力。不僅反映長期推動健康促進與營造安全生活環境的努力，也凸顯將健康理念融入城市發展的重要性。蔣萬安表示，臺北市長期累積的醫療量能與健康防護體系，是守護市民健康的重要基礎，但健康城市的推動不能只仰賴醫療照護，更要將健康思維融入市民日常生活與城市治理。市府以「安全之都、運動之都、未來之都」為施政願景，透過跨局處合作，整合資源、專業與數據，秉持「用數據找風險、以政策做預防」的治理理念，將健康思維落實於交通安全、運動促進、環境品質及社會照顧等面向，回應不同年齡與族群的需求。康健雜誌執行長蕭富元致詞時提及，臺北市面臨兩大壓力，第一，臺北高齡人口佔人口比例將近24.6%，為全台最高，另外，臺北市的平均年齡83.9歲，也是全台最高，對健康城市發展來說，都是很大的壓力，但臺北市還能扛住壓力，拿下永續城市第一名，真的是非常難得。蕭富元也特別肯定臺北市推動無菸城市政策，她分享自己曾經在15年前得到肺癌，對於肺癌患者來說，臺北市推動無菸城市，展現臺北是非常注重空污改善的城市，很適合在這裡生活。為將健康理念落實於各項市政政策，臺北市自105年成立「健康城市暨高齡友善城市推動平臺」，以「健康融入所有政策」（Health in All Policies）為核心，整合31個局處資源，透過跨領域合作，將健康融入交通、環境、運動及社會福利等施政面向。臺北市政府並結合跨領域專家參與、跨局處協調及市民需求調查，持續掌握城市健康議題，作為政策規劃及精進的重要依據，逐步建立以市民需求為導向的健康治理模式。在跨局處合作的基礎上，臺北市政府持續導入智慧科技與創新思維，推動健康促進及高齡友善服務，鼓勵市民養成規律運動習慣，並因應不同年齡層及多元族群需求，整合健康照護與社會福利資源，提升服務可近性及健康公平。同時，善用數據辨識潛在風險與高風險場域，透過政策規劃及改善措施提前介入，持續優化城市生活環境，將健康治理從事後因應轉向事前預防，讓健康理念逐步落實於市民日常生活。未來，臺北市將持續以市民需求為核心，透過跨域整合、數據治理與科技應用，建立更完整的全齡健康支持體系。讓臺北不只擁有優質的醫療資源，更成為一座能預防風險、支持健康生活，使每一個世代都能安心生活的永續宜居城市。臺北市政府廣告