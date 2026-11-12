輝達（NVIDIA）今（12日）宣布黃仁勳即日起辭去總裁、執行長及董事職務，並由財務長克雷斯（Colette Kress）出任臨時執行長，之後也將繼續尋找合適的執行長人選。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，應由蘋果（Apple）前執行長庫克（Tim Cook）接棒，並稱這是「傳奇接棒傳奇」。

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川普最新在他個人社群媒體Truth Social發文表示，「既然表現極為出色的輝達執行長黃仁勳已經辭職，唯一能接替他位置的人選就只有一個，蘋果的庫克。一位傳奇接棒另一位傳奇！」

▲川普表示，應由蘋果前執行長庫克接棒黃仁勳。（圖／翻攝自Truth Social）
▲川普表示，應由蘋果前執行長庫克接棒黃仁勳。（圖／翻攝自Truth Social）

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倪浩軒編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...