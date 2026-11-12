輝達（NVIDIA）今（12日）宣布黃仁勳即日起辭去總裁、執行長及董事職務，並由財務長克雷斯（Colette Kress）出任臨時執行長，之後也將繼續尋找合適的執行長人選。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，應由蘋果（Apple）前執行長庫克（Tim Cook）接棒，並稱這是「傳奇接棒傳奇」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 川普最新在他個人社群媒體Truth Social發文表示，「既然表現極為出色的輝達執行長黃仁勳已經辭職，唯一能接替他位置的人選就只有一個，蘋果的庫克。一位傳奇接棒另一位傳奇！」 ▲川普表示，應由蘋果前執行長庫克接棒黃仁勳。（圖／翻攝自Truth Social） 更多「黃仁勳辭職」相關新聞。 相關新聞 輝達新任臨時執行長是誰？5大關鍵背景曝光 已掌輝達財務13年黃仁勳下台！輝達董事會致謝「貢獻無可估量」 承諾AI布局不變快訊／輝達：黃仁勳即刻辭去總裁、執行長及董事會成員職務黃仁勳辭職還沒完！美眾議長認做了正確決定 但議員仍揚言要傳喚 倪浩軒編輯記者《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...作品集 輝達黃仁勳川普庫克蘋果