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服務處曾登記光電公司 陳瑩競總質疑知情度

連棟透天登記15家關係企業

發言人批「議員兼董事」切割家族事業

再追安養中心土地分割爭議

吳秀華反擊！強調「支持屋頂型光電、反對大型風電」

台東縣長選戰攻防升溫！民進黨台東縣長候選人陳瑩競選總部發言人陳炫諭、陳金溪、王泰捷今（12）日召開記者會指出，國民黨台東縣長候選人、議長吳秀華及其家族與光電產業關係密切。不僅服務處曾直接設立光電公司，服務處所在的連航路連棟透天厝內更登記多家光電企業，且台東縣政府近3年約30件「公有房舍屋頂設置太陽光電發電設備」相關公告中，有多起標案由吳家企業「橘子山」董事杜鎧兆所經營的公司得標，質疑吳秀華若當選縣長該如何利益迴避。對此，吳秀華競選總部回應表示，支持屋頂型光電與地熱等符合地方條件的綠能，反對破壞景觀的大型風電，呼籲選舉應回歸政見、勿透過政治操作誤導鄉親。陳瑩競選總部指出，除了與吳家關係密切的三地集團旗下北基國際在台東市設有光電案場外，擔任吳家企業「橘子山」董事的杜鎧兆，也透過兆明升、昊華能源及碩明綠能等相關企業在台東設置多處光電案場，其中包括東大附特停車場、仁愛國小停車場等公有設施光電案件。陳炫諭表示，吳家涉足產業從渡假村開發、市地重劃到太陽光電，事業版圖廣泛；其中「上人光電」更曾直接登記在吳秀華服務處，原負責人為吳秀華的姐姐吳秀英，後來由立麗大酒店董事長葉耀信接任，並於2021年更名、增列光電相關營業項目，2022年至2024年間在台東市、卑南鄉及長濱鄉設置4處太陽能光電案場，並於2025年全數出售。陳炫諭質疑，光電公司就設在吳秀華服務處、負責人還曾是親姐姐，吳秀華對於家族涉及的光電事業究竟知不知情。陳金溪指出，吳秀華服務處所在的連航路連棟透天厝，5處門牌登記至少15家吳家關係企業及1家基金會，資本額合計近10億元，其中包括中金能源、橘子山、東俊興業開發、高禾能源及創立國際開發等光電相關企業。他表示，「中金能源」創辦人楊哲明之父楊志強曾涉及台南議長賄選案，楊哲明的兄弟楊孟翰，以及旗下公司曾與「88槍擊案」涉案人公司登記同一地址的宇軒綠能負責人杜鎧兆，均擔任「橘子山」董事，吳秀華哥哥、前台東縣長吳俊立則擔任監察人。陳金溪認為，台東近3年約30件「公有房舍屋頂設置太陽光電發電設備」相關公告中，多起由杜鎧兆相關企業「昊華能源」、「碩明綠能」得標；雖然「橘子山」本身未參與標案，但雙方在公司治理上關係密切，若吳秀華未來當選縣長，基層公務員在審查相關競標案時能否不受壓力、維持公平公正，引發外界疑慮。吳秀華先前面對家族企業開發爭議時曾公開宣稱「家族成員眾多，各自經營不同事業，本人概無參與」。王泰捷引述經濟部商工登記及監察院財產申報資料指出，吳秀華在擔任議員期間曾投資家族企業並兼任職務，包括投資「立麗大酒店」400萬元、「紅葉國際渡假村」650萬元、「立友建設」500萬元並擔任董事長，以及投資「一秀實業」120萬元並擔任董事。此外，吳秀華原持有「東映渡假村」開發基地50%土地持分，直到2024年及2025年才陸續出售，其中部分持分轉售給自己的姐姐。王泰捷批評吳秀華說法前後矛盾，並指去年台東風電爭議在程序上由台東縣政府否決開發案即可，經濟部審議僅是審查程序的最後一關。陳炫諭也點名「東映渡假村農路」、「鹿野和平景苑農路」、「違規停車場」、「富山美麗海景安養中心規避環評」、「台東站前45公頃市地重劃」及「丈夫長期占用議會機要秘書室」等爭議，認為吳秀華面對各項公共議題始終避重就輕、答非所問。針對「富山美麗安養中心」爭議，陳瑩競選總部指出，該中心與「富山美麗海景有限公司」開發基地相鄰，負責人同為吳秀華的姐姐吳秀蘭；其中「富山美麗安養中心」開發面積控制在9,986平方公尺，僅比1公頃環評門檻少14平方公尺，若再加上相鄰356地號的356平方公尺，合計達10,342平方公尺、超過1公頃。由於該安養中心已於今年9月22日取得水土保持完工證明，近期仍向縣府表達擬申請土地使用變更，王泰捷呼籲縣府應先依法釐清兩處相鄰基地是否涉及分割開發規避環評，不應在疑義未排除前放行，避免讓基層公務員承擔違法行政的風險。面對陳瑩團隊的指控，吳秀華競辦透過新聞稿回應表示，她反對的從來不是綠能，而是缺乏地方共識、破壞自然景觀與生態環境的大型風力發電開發；競總強調，台東支持兼顧生態與居民權益的綠能發展，包括地熱能源探勘開發、小水力及鼓勵建築物屋頂型太陽光電，優先利用既有建物空間發電以減少對土地與景觀的衝擊。吳秀華競總並反批民進黨中央強推綠能政策造成多處海岸與農漁村生態受創，陳瑩身為執政黨立委卻反過來質疑長期反風電的吳秀華，呼籲選舉應基於事實與良知、回歸政見討論，勿透過政治操作誤導台東鄉親。此外，針對「富山美麗海景安養中心」水保與開發爭議，吳秀華競總日前亦曾回應表示，相關水土保持作業及申請要件均依縣府規定流程完成，過程完全合法、禁得起考驗。