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目前超級循環賽各隊起始戰績如下：

🔥2勝0敗：委內瑞拉（B組第1）、澳洲（A組第1）

🔥1勝1敗：日本（B組第2）、波多黎各（A組第2）

🔥0勝2敗：中華隊（A組第3）、韓國（B組第3）

2026年U23世界盃棒球賽在尼加拉瓜火熱開打，中華隊在預賽階段歷經一番波折，最終在A組4隊同為2勝3敗互咬的驚險局面中，搶下分組第3名，驚險搭上6強超級循環賽末班車。然而，挺進6強並不代表局勢樂觀，受限於大會預賽對戰成績帶入複賽的制度，中華隊進入超級循環賽必須直接背著「0勝2敗」的劣勢起步。接下來連續3天強碰韓國、日本與委內瑞拉，中華隊幾乎沒有任何輸球本錢，唯有全力連闖3關，才有機會殺進前4名獎牌戰、重返頒獎台。本屆U23世界盃超級循環賽由A組前三名（澳洲、波多黎各、中華隊）與B組前三名（委內瑞拉、日本、韓國）會師。由於預賽面對同組晉級球隊的勝負將直接帶入複賽，中華隊先前先後以0：4不敵澳洲、0：1惜敗波多黎各，導致複賽還沒開打就先吞下2敗。根據大會賽制，超級循環賽最終排名前2名將晉級冠軍戰，第3、4名則爭奪銅牌。對處於「0勝2敗」的中華隊而言，若想爭取前4名門票，最佳劇本是「連贏3場」以3勝2敗作收，將晉級主動權握在自己手中。若中華隊僅拿下2勝1敗（最終2勝3敗），則必須確保首戰先擊退韓國、再力克日本或委內瑞拉，藉此取得對戰優勢並期待他隊互咬或比較對戰優質率（TQB）突圍；一旦複賽吞下2敗、最終戰績落至1勝4敗以下，便將確定無緣本屆獎牌戰。檢視中華隊預賽5場比賽的內容，投手群表現相當稱職，總失分僅12分在A組名列前茅，不僅陣中主力先發表現穩健，牛棚防線也多次化解危機。進攻端卻成了最大隱憂，中華隊預賽5戰僅攻下10分，甚至在最後兩場關鍵戰役接連遭到澳洲與波多黎各完封，陷入連續局數未得分的乾旱期。在短期國際賽的肉搏戰中，面對韓國職棒二軍潛力新秀、投打紀律嚴明的日本武士，以及預賽5戰全勝、狂轟44分僅失1分的「大魔王」委內瑞拉，中華隊若無法解決得點圈打擊卡彈的問題，光靠投手群苦撐將難以突圍。中華隊在超級循環賽將面臨連續3天上午08:30出賽的考驗。首戰於11月13日正面交鋒同樣處於0勝2敗邊緣的韓國隊，這場「台韓生死戰」誰輸就幾乎提前宣告無緣獎牌；緊接著14日迎戰傳統勁敵日本，15日壓軸對決B組龍頭委內瑞拉。回顧隊史紀錄，中華隊自2016年賽事改制為U23世界盃以來，最佳成績為2022年在台灣主場拿下的季軍，2024年則落入排名賽僅獲第8名。本屆小將們已成功重返6強舞台，接下來3場硬仗能否頂住背水一戰的高壓、打通進攻任督二脈，將決定中華隊能否再度站上世界盃頒獎台。