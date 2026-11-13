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▲Toyz才剛出獄就火力全開，發文寫下：「為黃仁勳出一款飲料是我的榮幸。」掀起網友熱議。（圖／Toyz Threads＠toyzlol）

黃仁勳陷入婚外情醜聞，輝達（NVIDIA）昨（12）日宣布他即日起辭去總裁、執行長及董事職務，並由財務長克雷斯（Colette Kress）出任臨時執行長，消息一出震驚科技業。而手搖飲店拾汣茶屋創辦人、知名網紅Toyz，深夜也在Threads上發文：「為黃仁勳出一款飲料是我的榮幸。」貼文短短1小時就吸引124萬人瀏覽，超高流量讓網友直呼：「不愧是流量鬼才！」並紛紛在留言區集思廣益想飲料品名。Toyz創立的手搖飲店拾汣茶屋，以結合網路時事、爭議話題與諧音哏推出「特色特調」聞名，飲料品名曾影射館長（陳之漢）、YouTuber 愛莉莎莎、粿粿和王子、家寧、Joeman等人的爭議事件，掀起不少話題。如今，黃仁勳因外遇風波宣布辭職，Toyz也立刻將注意力放在他身上，在Threads上發文寫下：「為黃仁勳出一款飲料是我的榮幸。」貼文一出，短短6分鐘就獲得1萬人按讚、1小時超過124萬人瀏覽，Toyz才剛出獄就火力全開，讓網友們留言直呼：「不愧是流量鬼才」、「留友喝」、「商業鬼才+流量鬼才回來了」、「這流量完全不需要網軍」、「先幫自己出新品」、「出示持股可以折扣嗎」、「要論流量 椅子永遠是大哥。」另外也有許多人發揮創意惡搞飲料品名。事實上，拾汣茶屋今年8月才跟上Joeman與蕭伊的分手話題，推出全新飲品「JOE愛檸橙柳肉蜜」，主打橙汁與檸檬的雙重柑橘風味並加入茶凍，號稱能一次擁有三種滋味，而文案中更出現「不會凌晨失眠淚牛滿面」、「甜蜜不用找別人」、「七夕有心不扣分」、「拾汣來幫你戀情加熱」等字句，從飲品名稱到宣傳文案，處處針對Joeman的分手風波進行暗諷，在網路上掀起話題。